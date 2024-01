Domenica in musica 2024: il Duo AlphaOmega, Pasquale Allegretti Gravina (violino) e Livia Zambrini (pianoforte), alla Sala dei Giganti

Continua domenica 4 febbr aio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano , l a rassegna Domenica in Musica 2024 , organizzata dagli Amici della Musica di Padova . Il concerto, in collaborazione con l ’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus , la Fondazione Musicale Omizzolo- Peruzzi e le Settimane Musicali- Teatro Olimpico e il CIDIM (Comitato Italiano Nazionale Musica), ospita il DUO ALPHAOMEGA , uno dei due vincitori del “Bando Giovanni Guglielmo 2023”. Pasquale Allegretti Gravina al violino e Livia Zambrini al pianoforte hanno ideato un programma dedicato al novecento italiano e francese, accostando Debussy e Fauré a Respighi e Dallapiccola. Un programma assai ricco di sfumature contrastanti, che passa dai chiaroscuri che caratterizzano Sonata di Debussy, una delle ultime opere del compositore, alla eleganza della Sonata n. 1 op. 13 di Gabriel Fauré e alle reminiscenze tartiniane dell’opera di Dallapiccola, intitolata appunto T artiniana Seconda .

Il violinista Pasquale Allegretti Gravina , che a soli 16 anni ha debuttato come solista con il Concerto no. 3 per Violino e Orchestra di C. Saint-Saens, si è laureato in Violino con il massimo dei voti, lode e menzione Ad Honorem a Cosenza, e ora sta proseguendo la sua formazione presso la Fondazione Accademia di Imola e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha all’attivo diverse incisioni per importanti etichette (Warner, UraniaRecords, Limen) ed una intensa attività concertistica.

La pianista Livia Zambrini si è formata presso la Scuola di Musica di Fiesole e successivamente ha frequentato corsi di perfezionamento con Pier Narciso Masi (Firenze) e Anne Queffélec (École Normale “A. Cortot”, Paris) e ha conseguito il Fellowship of the Royal Schools of Music (rilasciato da ABRSM). Svolge attività concertistica, prevalentemente di musica da camera, presso importanti istituzioni, quali l’Accademia Filarmonica Romana, la Fondazione William Walton a Ischia e l’Accademia Chigiana.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Ingresso

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8

I b iglietti si possono acquistare: dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

