Lezione-spettacolo su magnetismo ed elettricità nel ‘700 al museo “Giovanni Poleni” 

Domenica 17 marzo con due turni di visita, alle 15.30 e 17, il Museo “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova propone al pubblico una lezione-spettacolo su magnetismo ed elettricità nel ‘700. Giovanni Poleni sarà l’assoluto protagonista dell’appuntamento: in costume d'epoca settecentesco verrà presentata una lezione di fisica, come si faceva allora, su una materia che in quegli anni tanto affascinava le corti reali e i salotti di tutta Europa . Si vedrà come riprodurre un fulmine in laboratorio, come si genera il vento o la grandine elettrica. Con questa lezione-dimostrazione spettacolare si porta il pubblico al cuore del ‘700 e si scopriranno gli esperimenti che stupirono gli studenti, i salotti e le corti del Secolo dei Lumi.

Il Museo “Giovanni Poleni” custodisce un'inestimabile collezione di strumenti scientifici frutto dell'insegnamento e della ricerca in fisica svolti a Padova a partire dal XVIII secolo. Fu infatti nel 1739 che Giovanni Poleni iniziò a insegnare fisica sperimentale all'Università di Padova. Da quel momento vennero acquisiti strumenti scientifici per effettuare esperimenti e dimostrazioni a scopo didattico e di ricerca. È stato radicalmente ristrutturato e riaperto al pubblico nel settembre 2021, fa parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ateneo. È uno dei musei del Centro per i Musei di Ateneo (CAM) ed è ospitato in una delle aree didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova.

Delle centinaia di musei di tutta Europa che si candidano ogni anno all’European Museum of the Year Awards (EMYA), solo alcuni, una cinquantina quest’anno, vengono “nominati” e invitati a partecipare alla conferenza e alla cerimonia in cui viene proclamato il vincitore. Tra questi il Museo “Giovanni Poleni”, unico in Veneto e tra i due selezionati fra le proposte italiane di quest’anno. Il Premio Museo europeo dell'anno è stato fondato nel 1977, sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di sostenere, incoraggiare e premiare l'eccellenza e l'innovazione nel panorama museale europeo. Volto a promuovere la cittadinanza consapevole, la democrazia, i diritti umani e la sostenibilità, superando i confini culturali, sociali e politici, l’EMYA risponde ai cambiamenti sociali a lungo termine e alle urgenze sociali attuali. Riflette le sfide, gli obblighi e le opportunità che i musei devono affrontare nel XXI secolo. Come tiene a sottolineare l’European Museum Forum, il processo di valutazione dei candidati garantisce che vengano identificate qualità, innovazione e creatività al di là delle enormi differenze di tradizioni, contesto, obblighi, tematiche, dimensioni e finanziamenti dei musei partecipanti. Quest’anno, la conferenza annuale e la cerimonia di premiazione del premio EMYA 2024 si terranno a Portimão, in Portogallo, dall'1 al 4 maggio 2024.

Informazioni: https://www.musei.unipd.it/it/ fisica/visite

https://shop.midaticket.it/museiateneopadova/Event/159/Dates