"Don Pasquale" lo spettacolo sul palco di Rec.Itando

Prima assoluta, sabato 23 marzo alle 21 sul palco del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97/5 per l’ottavo spettacolo dell’anno 2024, una pièce già coronata da successo di pubblico, tanto da aver già registrato il tutto esaurito rendendo necessaria l’istituzione di una replica, prevista per domenica 24 marzo alle 17. Si tratta del Don Pasquale, commedia scritta e interpretata da uno dei registi e attori di punta afferenti alla scuola, Gianluca Paradiso, sul palco assieme a una selezione fra i migliori attori che frequentano lo studio di recitazione padovano. Per le prenotazioni, ancora aperte per la replica di domenica 24 marzo, si prega di scrivere all’indirizzo spettacoli@recitando.it, o di connettersi al sito www.recitando.it.

Tratto liberamente dalla celeberrima opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti, la commedia realizzata da Paradiso e diretta da Alessandro Bertolotti è una scanzonata e leggera vicenda d’amore e d’affari che non perde nulla della carica originaria nella versione operistica. In quanto rielaborazione, però, è forse un esperimento più unico che raro, che dà lustro alla scuola e all’inventiva delle persone che la compongono.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Lo spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo.

Dopo il Don Pasquale, gli spettacoli sul palco di Rec.itando riprenderanno sabato 6 aprile con il The Passengers.

Don Pasquale — (Sabato 23 marzo - Ore 21 SOLD OUT / Domenica 24 marzo - Ore 17 posti ancora disponibili )

Scritto e interpretato da: Gianluca Paradiso

Diretto da: Alessandro Bertolotti

Interpretato da: Luca Gorlato, Luca Barbazza, Andrea Ciaccio, Francesca Prevedello, Gianluca Paradiso, Mila Masciadri, Norina Bottin, Ilaria Tommasini, Tiziana Minchillo, Francesca E. Cifone, Elena De Stefani

Trama

Don Pasquale, ricco imprenditore e titolare di una torrefazione di caffè, decide di sposarsi per fare un dispetto al nipote che sembra disinteressato all’azienda. Ma il matrimonio si trasforma in una burla orchestrata dal suo medico e amico, dando vita a situazioni comiche e inganni irresistibili!

La rassegna

Ecco i prossimi appuntamenti in programma sul palco di Rec.Itando Acting Studio:

Sabato 6 aprile, ore 21; domenica 7 aprile, ore 17: Passengers

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

