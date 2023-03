Dottorato di ricerca ad honorem per Gary Gereffi, la cerimonia a Palazzo Bo

Alle ore 15 in Aula Magna di Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, di lunedì 13 marzo – su deliberazione del collegio docenti del corso di dottorato in Economia e management dell'Università di Padova – la rettrice Daniela Mapelli conferirà il diploma di dottorato di ricerca ad honorem in Economia e management a Gary Gereffi, professore emerito di Sociology e direttore del Global Value Chains Center alla Duke University. Nel corso della cerimonia, Gary Gereffi tiene la lettura "Reglobalization in a Post-Pandemic Supply Chain World".

Il principale contributo scientifico di Gereffi è la teoria delle catene globali del valore, alla cui elaborazione hanno partecipato altri studiosi, in particolare John Humphrey e Timothy Sturgeon. Concepita originariamente per comprendere le strategie di internazionalizzazione della produzione messe in atto dalle multinazionali statunitensi, nei suoi successivi sviluppi questa teoria ha introdotto una prospettiva di lettura originale ed interdisciplinare del complesso processo della globalizzazione e delle sue implicazioni economiche, socio-politiche e ambientali. Alcuni contributi dell'autore su questo tema lo hanno reso uno studioso di fama mondiale, diventando un riferimento prioritario per studiosi e studiose che si confrontano con le tematiche della globalizzazione da diverse angolature disciplinari e anche attraverso approcci interdisciplinari. L'autorevolezza scientifica raggiunta dal professor Gereffi lo ha portato a collaborare in progetti di ricerca e a svolgere attività di consulenza per prestigiose istituzioni internazionali come come World Bank, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), ILO (lnternational Labor Organization).

Gary Gereffi è nato a Pittsburgh, Pennsylvania (U.S.A.), si è laureato alla University of Notre Dame, e ha ottenuto laurea magistrale e dottorato in Sociologia alla Yale University. Insegna alla Duke University dal 1980 ed è il direttore e fondatore del Global Value Chains Center alla Duke. Gereffi ha pubblicato molti saggi, libri e articoli su globalizzazione, global supply chains, e implicazioni economiche, sociali e ambientali, ed è l'ideatore del Global Value Chains (GVC) framework. Alcuni volumi pubblicati più recentemente: Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism, Cambridge University Press, 2018; Handbook on Global Value Chains (con Stefano Ponte e Gale Raj-Reichert), Edward Elgar Publishing, 2019; and China’s New Development Strategies: Upgrading from Above and from Below in Global Value Chains (con Penny Bamber e Karina Fernandez-Stark), Palgrave Macmillan, 2022. Gereffi ha tenuto la settima "Nobel Peace Social Policy Lectures" per l'International Labour Organization, intitolata “The New Offshoring of Jobs and Global Development” (2005), ed è stato guest professor in diverse università in tutto il mondo.

Dopo la cerimonia si terrà il workshop "Global Value Chain studies: taking stock, looking ahead", In cui si discuterà il contributo della letteratura sulle GVC alla comprensione di dinamiche relative alla globalizzazione e sviluppo locale, sostenibilità ambientale e sociale, digitalizzazione, e di quali sono le frontiere di ricerca su cui imprese, istituzioni e ricercatori dovranno occuparsi negli anni a venire.

