L’estate sta arrivando.. scoprite la principessa o il supereroe che è in voi! Per farvi compagnia quest’estate abbiamo pensato di presentare la nostra Summer School, un insieme di laboratori estivi riguardanti le Arti dello spettacolo quali Danza, Canto e Recitazione. Ci saranno anche vari laboratori creativi, uscite didattiche e ogni settimana si terrà uno spettacolo finale. Il tutto a tema Principesse e Supereroi Disney! Oltre ai vari laboratori i bambini saranno seguiti nello svolgimento dei compiti delle vacanze in modo da integrare al divertimento anche lo studio.

La Dreaming Summer School si terrà dal 13 Giugno al 15 Luglio 2022 nella nostra sede di Padova in Via Oblach,1.

I laboratori sono aperti a tutti i bambini con un età compresa tra i 3 e i 13 anni che saranno suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni.

Informazioni e contatti

I costi della Summer School variano dai 90 euro ai 130 euro a settimana a seconda del tempo in cui i bambini frequenteranno i laboratori e abbiamo creato degli appositi sconti nel caso ci siano dei fratelli o se si dovesse decidere di fare partecipare i bambini per più settimane consecutive. Per partecipare alla nostra Summer school è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta contattandoci telefonicamente o tramite email.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Dreaming academy Via Oblach,1 35129 Padova

Tel. 3297777243

info@dreamingacademy.it