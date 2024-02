Dritti al cuore: "Pigiama party" a teatro

A teatro, in pigiama. Domenica 25 febbraio al Teatrino del Portello è proprio il pigiama il dress code consigliato agli spettatori che vorranno spingersi al confine tra finzione e realtà nel nuovo spettacolo del Collettivo Baladam B-Side: PIGIAMA PARTY è uno spettacolo in cui si parla di uno spettacolo che non esiste, dando per scontato che tutte le persone in sala l'abbiano visto.

L'appuntamento è come al solito, alle ore 19:00 per uno degli appuntamenti conclusivi di una lunga rassegna teatrale che da novembre 2023 ha ospitato alcune tra le più innovative produzioni contemporanee nazionali.



In scena, un critico parla con un regista e un'attrice di uno spettacolo che ha debuttato da poco. Ma lo spettacolo non esiste davvero, e il pubblico dovrà accettare comicamente un patto narrativo distorto, basato su una mancanza di elementi necessari alla comprensione. Pigiama Party è un meccanismo comico perfetto e paradossale, che racconta i nostri tempi parlando apparentemente di tutt'altro: in scena insieme a Antonio “Tony” Baladam, anche autore insieme a Rebecca Buiaforte, Alessia Sala e Giacomo Tamburini.

Ingresso per lo spettacolo: 12 euro al netto dei costi di prevendita Biglietti disponibili online sul sito www.carichisospesi.com e in biglietteria la sera di spettacolo a partire dalle ore 18. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, la tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.