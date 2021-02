Echo Chamber: arriva Nicolas Gaunin con “Atonga”, musica elettronica reinterpreta il festival web “Musica da Camera”

È in arrivo un nuovo appuntamento di “Echo Chamber”, il festival web di musica elettronica e sound art a cura del Centro d’Arte di Padova, nato con la finalità di creare una sorta di “remix” dell’anno passato per smuovere, intanto artisticamente, un presente ancora alle prese con la pandemia e il blocco degli spettacoli in presenza. Il tutto avviene con il coinvolgimento di sound artist provenienti da varie aree sonore, impegnati a produrre musica originale utilizzando i contributi audiovideo del cartellone del primo lockdown “Musica da Camera”. Le nuove creazioni vengono pubblicate ogni venerdì alle ore 18 sulla pagina Facebook (www.facebook.com/centrodarte.it), il canale Vimeo (www.vimeo.com/centrodarte) e il sito (www.centrodarte.it), dove verranno poi archiviate.

Venerdì 26 febbraio

Venerdì 26 febbraio il protagonista sarà Nicolas Gaunin, al secolo Nicola Sanguin, produttore padovano di musica elettronica già membro dei gruppi Lay Llamas (Rocket Recordings, Regno Unito), Orange Car Crash (Was Ist Das, USA) e del collettivo musicale The Beautiful Bunker. Il mondo sonoro di Gaunin è contraddistinto da poliritmie di gusto esotico e ispirazione etnomusicologica, con l’obiettivo di mescolare diverse culture in un suono “cosmico” ipnotico e allo stesso tempo straniante composto da ritmi antichi e ancestrali distillati in loop.

La storia avvincente di “Atonga”

L’artista descrive così il suo intervento per “Echo Chamber”, intitolato “Atonga”: «Nella mitologia samoana, Atonga è un eroe mezzo uomo e mezzo spirito. È l’inventore del metodo di costruzione delle canoe e delle canzoni adatte a remare. Il mito vuole che una notte Atonga costruì una canoa magica con la quale radunò gli uccelli che vivevano in paradiso per portarli nella spiaggia dell’isola samoana di Upolu. Atonga insegnò agli uccelli un canto che serviva ad aiutare i rematori ad aumentare la loro velocità. La maggior parte degli estratti musicali - da cui è poi germinato “Atonga” - sono stati selezionati secondo un principio di coerenza: fraseggi melodici modali che si alternano a fraseggi armonici liberi (Bittolo Bon, Sturba, La Foresta, Vignato). L’elaborazione di questo materiale sonoro parte da tecniche di pitch shifting e time stretching, necessarie per un loro reciproco allineamento tonale. La risultante di queste operazioni da una parte, e il loro editing dall’altra, ha determinato sia l’evolversi melodico complessivo, sia quella che è la forma finale del brano. Gli ulteriori materiali utilizzati (Shyu, Marogna, Bigoni, Prati) hanno invece un carattere ornamentale, funzionale nel mettere in risalto momenti salienti e, più in generale, di supporto e di background. La sezione ritmica e percussiva - elemento cruciale nell’estetica Gaunin - è scritta ex novo e pensata per sorreggere e accompagnare il fluire melodico. Gaunin come Atonga, che in una nuova canoa scorre veloce lungo le rapide del fluire melodico sospinto dal cinguettio di un pulviscolo digitale».

Dove seguire i concerti

