Eiffel 65 per il Future Vintage Festival Off al Parco della Musica

EIFFEL 65 @ Future Vintage Festival Off - Parco della Musica – Arena NonSoloSport

Appuntamento venerdì 8 settembre.

Il World Music Award ricevuto a Montecarlo, il triplo disco di platino ricevuto negli Usa, la nomination ai Grammy Awards come “Miglior artista dance” decretano gli Eiffel 65 come la band italiana più influente di sempre

Con le loro hit gli Eiffel 65 dagli anni ‘90 ad oggi non hanno mai smesso di scalare le vette delle classifiche internazionali accompagnando intere generazioni.

Ogni hit da loro prodotta si è trasformata in leggenda.

Una scalata continua nelle chart di tutto il mondo, con alle spalle milioni di copie vendute che li hanno resi vere e proprie icone senza tempo.

Una serata imperdibile dove ascoltare dal vivo tutti i loro successi e dove stare fermi sarà impossibile.

Evento in collaborazione con Rai Radio 2 – Main media

Gli Eiffel 65, tra i principali esponenti della musica eurodance sono stati tra i primi ad aver introdotto l’uso del vocoder.

La loro carriera decolla nel 1998 grazie al singolo d’esordio dal titolo “Blue (Da ba dee)”, divenuto un vero e proprio manifesto cantato da tutto il mondo, e a seguire “Move your body” e “Too much of heaven”, parte del loro fortunatissimo primo album “EUROPOP”, il quale ottiene un enorme successo internazionale (11 milioni di copie vendute in tutto il mondo).

Le loro hit musicali del passato fanno ballare ancora oggi, in tutte le radio sentiamo il brano “I’m Good (Blue)” di David Guetta insieme a Bebe Rexha il singolo “Heaven” di Boomdabash, in collaborazione con gli Eiffel 65 e basato su un campionamento del singolo Too Much of Heaven di questi ultimi.

Get ready to MOVE YOUR BODY!

Vivi il Future Vintage Off: sound + food + drink + friends

Programma

ore 19 Aperitivo ufficiale Future Vintage Festival

ore 19 Dj set a cura di Chic Nic

ore 21 Eiffel65

Ingresso

Biglietti / limited promo. 13 euro + d.d.p.

In vendita fino ad esaurimento su Dice al link bit.ly/eiffel65-fvf

Venerdì 8 settembre 2023, dalle 19

Parco della Musica - Arena NonSoloSport, Padova

Scopri FUTURE VINTAGE FESTIVAL bit.ly/timeless-fvf23

