Elio Germanio in realtà virtuale, «Segnale d’allarme» per il 25 aprile alla Alda Merini di Montegrotto

Un esperimento teatrale che porta il pubblico in un’impressionante esperienza in realtà virtuale: il 25 aprile alle 21 al Centro civico - biblioteca Alda Merini di Montegrotto Terme andrà in scena «Segnale d’allarme. La mia battaglia VR» un’opera di Elio Germano che è al contempo una pièce teatrale, un film e una esperienza in realtà virtuale. L’evento promosso dall’assessorato alla Cultura è gratuito ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite..

Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo VR stesso. “Uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico” racconta Germano. “Cosa stiamo vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo di fronte? Dove ci sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti imprevedibili” e prosegue aggiungendo, “per la prima volta il teatro si fa virtuale: indossato il visore e le cuffie, verrete catapultati in una nuova sala e sarà come essere lì”.

Per informazioni 393 9812287.

