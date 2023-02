“C’era un ragazzo… show - 2023” al Piccolo Teatro

Sabato 25 febbraio alle ore 20.45 il Piccolo Teatro di via Asolo (in zona Paltana) ospita la nuova edizione dello spettacolo “C’era un ragazzo…Show” concerto benefico organizzato per il 18° “Memorial Orfeo Valandro” da Ass. Tempi e Ritmi e Piccolo Teatro con il patrocinio del Comune di Padova

Cantante padovano, co-fondatore di “Tempi e Ritmi”, e voce del complesso “Le Sensazioni”, Valandro viene ricordato con affetto ogni anno dagli amici artisti, in una serata all’insegna della musica revival anni ’60-’70-’80-’90 e della solidarietà.

Sul palco gli ospiti di eccezione quest'anno saranno Livio Macchia e Valerio Veronese dei CAMALEONTI (il gruppo di “Applausi”, “L’ora dell’amore”, “Io per lei” e tante altre, da pochi mesi privi dello scomparso Tonino Cripezzo) accompagnati da “Le Sensazioni” & friends (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Max Marchioli, Oscar Valandro, Roberto Milan, Luca Sartori) amici a cui saranno affidati anche aneddoti su Orfeo e canzoni dei suoi beniamini (Little Tony, Bobby Solo, Dino, New Trolls, Rocky Roberts, Jimmy Fontana, Mal e tanti altri).

Spazio inoltre ai giovani “The Mods - feat. 7 Clips” (Federico Toson, Marcello Martinucci, Matteo Chiesa, Francis LoMosk, special guest Martina Ferrara) con i grandi successi rock degli ultimi 50 anni.

Non esclusi, dato che spesso si sono aggiunti nelle scorse edizioni, ospiti a sorpresa, ben lieti di partecipare, per disponibilità last minute, all’omaggio a Valandro, pur non essendo annunciati in cartellone, per un grande happening musicale.

Ingresso

Ingresso 10 euro, ridotti (over 65 e studenti) 9 euro.

Beneficenza

L'utile dell’evento sarà destinato in beneficenza, alla ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BOLIS Odv di Carmignano di Brenta, che, in ricordo dell'illuminato e amato Sindaco di Carmignano, scomparso due anni fa, si dedica al sostegno dei malati oncologici e dei loro familiari.

Prevendite su www.liveticket.it o presso cartoleria Prosdocimi p.tta Pedrocchi e Cartoleria via Asolo 9.

Info su https://www.piccolo-padova.it/cera-un-ragazzo-show-2023-xviii-memorial-orfeo-valandro/ 351.6607652. Apertura biglietteria ore 20

Info web

https://www.facebook.com/ceraunragazzoshow

Foto articolo da comunicato stampa