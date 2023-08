Escursione e apericena al tramonto sui Colli Euganei

Sabato 9 settembre vieni con noi ad emozionarti fra la bellezza dei Colli Euganei. Partiremo dal frantoio Martini a Zovon di Vo' per andare all’avventura sul Monte della Madonna, passando per la suggestiva Grotta di Santa Felicita e la chiesetta di Sant’Antonio “porseeto”, per poi scendere lungo un percorso ad anello. Lo faremo in compagnia di una guida naturalistica per scoprire curiosità e caratteristiche di questa meravigliosa Terra! Concluderemo poi con un apericena a chiar di stelle, godendoci il tramonto e rilassandoci presso il bellissimo locale “Un poco de bon” dell’azienda Martini.

Dettaglio tour:

Ore 17.50: registrazione presso “UN POCO DE BON”, Via Bagnara Alta n.1122, Zovon di Vo’ (PD)

Ore 18-20 circa: passeggiata

Dalle ore 20 circa: apericena

All’arrivo sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola La Rocca e Frantoio Martini, tutto a km zero! Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate (porta anche un maglioncino/giacca per la cena, che puoi lasciare tranquillamente in macchina e prendere al ritorno dall’escursione)

La torcia

La tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: impegnativo (tratti in salita molto ripida)

Lunghezza percorso: circa 6 km

Costo adulti: 30 euro cad.

Bambini dai 4 ai 12 anni: 20 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.incollitour.it/tramonto-un-poco-de-bon/

Foto personale di repertorio di In.Colli Tour