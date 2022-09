Esposizione felina a Padova

Sabato 1 e domenica 2 ottobre presso l'Ippodromo di Padova, si svolgerà la Mostra Internazionale Felina di Padova, due giorni all'insegna della bellezza e della cultura del gatto di razza. Si potranno ammirare oltre 300 gatti che arriveranno da tutta Europa nelle due giornate espositive, 5 giudici internazionali provenienti dalla Danimarca, dalla Svezia e dalla Spagna saranno chiamati a giudicare e proclamare i più bei gatti durante il primo week end di ottobre.

Sarà presente il Bengala che ricorda un piccolo leopardo, il British con il suo simpatico faccino tutto tondo come quello di un orsetto, il Siamese con il suo corpo sinuoso ed elegante, il Maine Coon gigante e possente, il Sacro di Birmania con i suoi meravigliosi occhi blu zaffiro, il Persiano con il suo magnifico mantello, lo Sphynx il gatto nudo e tanti altri.

L'ingresso al pubblico sarà aperto dalle 10 alle 18.30 entrambi i giorni, il costo del biglietto che è acquistabile in loco è:

8,50 euro intero; 6,50 euro ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni, studenti universitari muniti di tessera e documento di riconoscimento, over 70); gratis per bambini fino a 6 anni, portatori di invalidità dal 75% e per i tesserati Anfi previa presentazione tessera e documento di riconoscimento.

Altre info: www.expofeline.it/veneto.