”È...state al castello!", yoga trekking e degustazioni al Castello di Lispida

Domenica 20 giugno 2021 tutti a festeggiare il solstizio d’estate in una delle location più esclusive e naturali dei colli Euganei. Inizieremo con una pratica dolce di Yoga Slow Flow, per il nostro piccolo ritiro esperienziale nella Natura , tra i Boschi e acque termali del lago e il parco del castello. La pratica sarà guidata da Federica e Isabella, per incanalare le nostre energie verso un pomeriggio di benessere e movimento in armonia con corpo e mente. Dovemiporti non smetterà di stupirvi con il suo pezzo forte, ovvero con le sue guide vi accompagneremo nel trekking privato del Monte Lispida (non è possibile farlo in autonomia trattandosi di una proprietà privata).

In questo magico trekking non mancheranno le sorprese sospese tra Natura e Cultura, storie e curiosità legate al castello, bellissimi ed esclusivi panorami, la bellezza e la profondità di un paesaggio che ricorda le tradizioni d'altri tempi che ancora continuano a essere cuore pulsante e vita del castello stesso. Per rinfrescare corpo e mente, vi porteremo a visitare con Silvia, le antiche cantine storiche e concluderemo il tutto con una Degustazione molto speciale dalle preziose anfore dove Lispida produce i suoi vini biologici. C’è chi già ci conosce e sa che abbiamo un debole per completare in bellezza ogni experience in cui vi guidiamo , e perché il palato sia appagato come , il corpo , la mente e il cuore, ad accompagnare gli ottimi vini biologici, ci sarà un buffet che ci farà tornare un po’ indietro nel tempo , ad assaporare la tradizione veneta. Noi ci siamo ! e tu?



Programma in breve:

Trekking esclusivo sul monte Lispida (dalle 15 alle 17)

Yoga Slow Flow nel parco del castello (dalle 17.30 alle 19)

Visita guidata alle cantine storiche ( dalle 19 alle 19.45)

Degustazione di vini naturali ( dalle 19.45 alle 21.30)

Informazioni e contatti

Per prenotazioni: https://fb.me/e/3BtpFAYNh.

Per porgramma completo: info@dovemiporti.it o 379-1676840.

