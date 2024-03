Evasioni, mostra collettiva alla Galleria Cavour 

Inaugurazione: 10 aprile, ore 18.

Dall'11 al 28 aprile sarà visitabile in Galleria Cavour la mostra collettiva Evasioni, a cura dell'Associazione MoMArt e dell'Assessorato alla Cultura.

Da alcuni anni L’Associazione MoMArt è impegnata in un progetto didattico consistente in corsi di pittura, scultura all’interno del carcere di Padova, nella sezione di alta sicurezza.

E' proprio da questa attività che nasce l'idea di una mostra, in cui l’Arte possa rappresentare un momento di evasione per chi ha perso la libertà. Evasioni è proprio questo: l’arte come evasione, ma, anche l’evasione come soggetto artistico.

Abbiamo tutti la nostra forma di evasione, e tutte le forme di evasione possono venire rappresentate in forma artistica. Un tema ampio, affascinante, reso più concreto dalla partecipazione alla mostra delle opere realizzate all’interno del carcere: opere importanti, ricche di significati, a volte dall’alto contenuto simbolico.

Da sempre l’arte livella le differenze o le estremizza, veicola messaggi, unifica persone e soggetti diversi. E cosa può essere più aggregante di una mostra in cui opere di artisti e di detenuti vengono esposte insieme sotto un’unico cappello comune?

In esposizione opere di:

Alessandra Andreose - Santo Battaglia - Antonio Bellisai - Ignazio Bonaccorsi - Alessia Bortolami - Salvatore Calabrò - ChiTon - Chiara Coltro - Ernesto Cornacchia - Giuseppe D'Agostino - Marina Dogo - Errico - Lorena Filippetto - Giuseppe Filippi - Luigi Galli - Dave Guccione - Giovanni Leone - Amos Loffreda - Giuseppe Mallia - Elena Marchesini - Gianfranco Morello - Francesco Ottinà - Antonio Papalia - Baerbel Schmidtmann - Filippo Sciara - Elisabetta Sgobbi - Manuel Silvestrin - Ruggero Simonato - Alessandro Stella - Paolo Tagliasacchi - Maurizio Turlon - Monica Vaccari - Silvio Zago - Cristina Zucchi

Informazioni

Ingresso libero

Orari

Mercoledì, giovedì, venerdì 15.30 - 19

sabato, domenica ore 10 - 13 / 15.30 - 19

chiuso lunedì e martedì

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204529 - 4501

donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/evasioni

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/evasioni opera di Giovanni Leone