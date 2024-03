Tutti gli eventi di aprile a Cittadella

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di aprile (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di aprile a Cittadella

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Sabato e Domenica dalle 9 alle 19, ultimo accesso ore 18

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 14 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorni e Orari di apertura:

Lunedì 1 e Giovedì 25 aprile dalle 15 alle 18.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a 10 euro

Eventi a Cittadella nel mese di aprile

LUNEDì 1 APRILE: PASQUETTA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto 9-18

Teatro Sociale aperto 11-17

Museo del Duomo aperto 14-17

Palazzo Pretorio aperto 11-14

Oratorio del Salvatore aperto 15-18

cittadella@historiatravel.it

LUNEDì 1 APRILE: MERCATO DEL LUNEDì STRAORDINARIO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

LUNEDì 1 APRILE : APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 15-18

euro 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DA VENERDì 5 A LUNEDì 8 APRILE: FORMAGGIO TRA LE MURA

L'evento nazionale dei migliori formaggi italiani. La manifestazione si rivolge a tutti gli amanti del formaggio che durante la manifestazione potranno assaggiare liberamente ed acquistare formaggi di qualità, italiani ed esteri, partecipare a degustazioni guidate da esperti con l’abbinamento di vini e birre artigianali. L'evento si terrà nelle storiche vie del centro di Cittadella, in provincia di Padova. Le mura antiche, le atmosfere medioevali, palazzi storici, le piazze e le piazzette saranno la coreografia della prossima rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, ai salumi e ai prodotti di tendenza per la cucina.

Dalle 10 alle 20.

www.formaggioinvilla.it

SABATO 6 APRILE: PROSA NAZIONALE

"L'Uomo Che Amava Le Donne" con Corrado Tedeschi

Ore 21, Presso Teatro Sociale

info@procittadella.it

DA SABATO 13 A DOMENICA 28 APRILE: MOSTRA

Espone Francesco Battiston

Alla Chiesa del Torresino

Info 0499413411

DOMENICA 14 APRILE: AUTO STORICHE

Esposizione di auto storiche organizzata da "Motori Intramontabili".

In via Indipendenza e Campo della Marta

Ore 10-17

info: ami.auto.storiche@gmail.com

DOMENICA 21 APRILE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 21 APRILE: MERCATINO

Mercatino “Tutto in Piazza”

Ore: 8-18

Presso: centro storico

info 0495970627

LUNEDì 22 APRILE: PROSA NAZIONALE

"Olivia Denaro" con Ambra Angiolini

Ore 21, Presso Teatro Sociale

info@procittadella.it

GIOVEDì 25 APRILE: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Camminamento di Ronda aperto 9-18

Teatro Sociale aperto 11-17

Museo del Duomo aperto 14-17

Palazzo Pretorio aperto 11-14

Oratorio del Salvatore aperto 15-18

cittadella@historiatravel.it

GIOVEDì 25 APRILE: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso

In Torre di Malta

Ore 20.45

Info 338 410 1659

GIOVEDì 25 APRILE : APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 15-18

euro 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 28 APRILE: MERCATO STRAORDINARIO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

LUNEDI 8 – 15 – 22 - 29 APRILE: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

GIOVEDì 4 – 11 – 18 APRILE: MERCATO KM0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

In Centro Storico

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

Info web