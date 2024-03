Tutti gli eventi di marzo a Cittadella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/03/2024 al 31/03/2024 Orario non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di marzo (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di marzo a Cittadella

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Lunedì - Venerdì dalle 9 alle 18, ultimo accesso ore 17

Sabato e Domenica dalle 9 alle 19, ultimo accesso ore 18

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Sabato e Domenica dalle 14 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di apertura:

Sabato e Domenica dalle 11 alle 15

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato e Domenica dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorno e Orario di apertura:

Domenica 31 Marzo dalle 15 alle 18.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a 10 euro

Gli eventi del mese di marzo

DA SABATO 2 A DOMENICA 17 MARZO: MOSTRA

"Ars in Tempore" mostra di artisti locali

Alla Chiesa del Torresino, Porta Padovana.

Orari di Apertura:

venerdì e sabato dalle 15 alle 19

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

DOMENICA 3 MARZO: TEATRO PER BAMBINI

"Excalibur"

Ore 16

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

VENERDì 8 MARZO: FESTA DELLA DONNA SOPRA LE MURA

Camminamento di Ronda aperto in occasione della Festa della Donna, dalle 9 alle 18, ultimo ingresso 17.

euro 5 / euro 3 Biglietteria a Porta Bassano.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

VENERDì 8 MARZO: SPETTACOLO TEATRALE

Ultrajam presenta: "Quello che le donne dicono"

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DOMENICA 10 MARZO: TEATRO PER BAMBINI

"Paccottiglia de Luxe"

Ore 17

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

SABATO 16 E DOMENICA 17 MARZO: VENETO A TAVOLA

Mostra mercato di prodotti tipici enogastrnomici del Veneto

Dalle 9 alle 19 in Piazza Pierobon

SABATO 16 E DOMENICA 17 MARZO: SPETTACOLO TEATRALE

"Tau, nel segno di Francesco"

Entrata libera, il ricavato andrà all'associazione S. Francesco.

Sabato 16 marzo - ore 21

Domenica 17 marzo - ore 16.30

Al Teatro Sociale

WhatsApp 392 43 19 378 - Email notazioni@mercantidisorrisi.it

DOMENICA 17 MARZO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

MARTEDì 19 MARZO: FESTA DEL PAPA' SOPRA LE MURA

Fai un regalo al tuo papà e portalo a fare una passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza sopra le Mura di Cittadella.

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 19, ultimo ingresso 18.

euro 5 / euro 3 Biglietteria a Porta Bassano.

cittadella@historiatravel.it

MERCOLEDì 20 MARZO: PROSA NAZIONALE

"Olivia Denaro" con Ambra Angioini

Ore 21, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

MERCOLEDì 20 MARZO: EQUINOZIO DI PRIMAVERA, L'ALBA PERFETTA

Guardiamo l'alba dalla Torre di Malta.

Dalle ore 6 alle ore 7, si potrà salire sul belvedere della Torre di Malta per poter ammirare “ l'alba perfetta”, che sorge esattamente a est.

euro 3 a persona. Ingresso della Torre dalla Strada del Cristo.

cittadella@historiatravel.it

DA SABATO 23 A DOMENICA 31 MARZO: MOSTRA

Mostra di Aldo Tanchis

Alla Chiesa del Torresino, Porta Padovana.

info Comune di Cittadella 0499413411

SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO: LUNA PARK

In occasione della Festa di Primavera di domenica è presente un Luna Park a Villa Rina - Piazzale Milite Ignoto

Dalle 10 alle 22

Info Pro Cittadella 0495970627 info@procittadella.it

DOMENICA 24 MARZO: FESTA DI SAN GIUSEPPE

Festa di Primavera: esposizione di prodotti tipici, florovivaismo, artigianato, rievocazione antichi mestieri per tutto il giorno.

Presso centro storico e Piazza Pierobon.

Info Pro Cittadella 0495970627 info@procittadella.it

DOMENICA 24 MARZO: TEATRO PER BAMBINI

"Alice in wwwsonderland"

Ore 16

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

GIOVEDì 28 MARZO: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZION

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso

In Torre di Malta

Ore 20.45

Info 338 410 1659

DOMENICA 31 MARZO : APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 15-18

euro 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 31 MARZO: PASQUA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto 9-18

Teatro Sociale aperto 11-17

Museo del Duomo aperto 14-17

Palazzo Pretorio aperto 11-14

Oratorio del Salvatore aperto 15-18

cittadella@historiatravel.it

LUNEDI 4 – 11 – 18 - 25 MARZO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

GIOVEDì 7 – 14 – 21 - 28 MARZO: MERCATO KM0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

In Centro Storico

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

Info web