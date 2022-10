Tutti gli eventi di ottobre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di ottobre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

MONUMENTI APERTI NEL MESE DI OTTOBRE

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di Apertura:

Ora legale: tutti i giorni dalle 9 alle 18, ultimo ingresso ore 17

Ora solare: tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

dal Martedì al Venerdì 9-14

Sabato e Domenica 10-13/14-17

(1-2 ottobre aperto solo la mattina, 22-23 ottobre chiuso)

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

dal Martedì al Venerdì 9-14

Sabato e Domenica 10-13/14-17

(8-9 e 22-23 ottobre chiuso)

PALAZZO PRETORIO

Orari di Apertura:

Sabato 1 e domenica 2 ottobre ore 15-18.

Dal 3 ottobre il Palazzo è chiuso per allestimento mostra.

ORATORIO DEL SALVATORE

Apertura prevista prossimamente

Scopri la Cittadella Card: visiti 5 monumenti a soli 10 euro

EVENTI NEL MESE DI OTTOBRE

SABATO 1 OTTOBRE: STAGIONE DI TEATRO AMATORIALE

Andrea Pedrotti e Andrea Bertollo presentano uno Spettacolo di musica e Cabaret “Andrei….vengo Anch’io No tu no”.

euro 10,00

Teatro sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE: CITTADELLA DEI BALOCCHI

Due giorni dedicati a bambini e famiglie ideata da Febo Teatro: Laboratori, spettacoli, animazioni e tanto altro per un weekend a misura di bambino.

Info: https://www.feboteatro.it/home.html

DA SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE: MOSTRA DI ARTE LOCALE

Rassegna delle opere degli allievi di Accademia Aperta

Alla Chiesa del Torresino

Orario di Apertura 10-12.30/16-18.30

Info 0499413411

DA GIOVEDì 6 A DOMENICA 9 OTTOBRE: GRAVEL WORLD CHAMPIONSHIP

Cittadella è la città di arrivo della prima edizione del UCI Gravel World Championship, all’interno della cornice del magnifico territorio della Regione del Veneto.

Partenza da Vicenza.

https:// gravelworldchampionship2022. com/

DA SABATO 8 A MARTEDì 18 OTTOBRE: MOSTRA DI ARTE LOCALE

Espone Arte4 con Renato Cestaro e Carlo Scomparin “La Realtà reinventata 4.0”

Sabato e domenica 9-12.30/15-19

Altri giorni su appuntamento

Alla Chiesa del Torresino

Info www.arte4.it

SABATO 15 OTTOBRE: EDILTROPHY

Gara di arte muraria finalizzata alla promozione settoriale del lavorare bene e del lavorare in sicurezza nel campo dell'edilizia.

I partecipanti saranno gli alunni delle Scuole Edili/Enti Unificati e CPT del Formedil.

Al Teatro all'Aperto di Campo della Marta

Info: https://www.formedil.it/

*SABATO 15 OTTOBRE: CONCERTO

Concerto Overgold tributo ai Dire Straits promosso dall'Associazione Culturale Ultrajam Aps

Teatro Sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

DOMENICA 16 OTTOBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato e delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 16 OTTOBRE: MOTO CLUB CITTA' MURATA

Il Moto Club Città Murata organizza un moto giro che alle 11.30 passerà per il centro storico su via Roma e su Via Marconi. Sosta in Piazza Pierobon cn parcheggio moto.

Info info@procittadella.it

VENERDì 21 OTTOBRE: STAGIONE DI TEATRO AMATORIALE

La Compagnia gli artefatti presenta “Un medico, Sarto per Amore”.

Adattamento e traduzione di Ferdinando Amabile.

Euro 10,00

Teatro sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

SABATO 22 OTTOBRE: CAMMINAMENTO BY NIGHT PER LA FIERA

Apertura del Camminamento di Ronda di notte con illuminazione di luci soffuse.

Ore 21:00, ultimo ingresso ore 23

Biglietteria a Porta Bassano. euro 5, euro 3.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella.

Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

DA SABATO 22 A LUNEDì 24 OTTOBRE : FIERA FRANCA

Camminamento di Ronda aperto, Luna Park, Mostra Mercato di macchine agricole e giardinaggio, Tendone gastronomico con i tipici piatti veneti ed Expo. Bancarelle in centro e lungo le rive.

Lunedì 24 Antico Mercato del Bestiame la mattina e Fuochi d'Artificio e incendio del Castello ore 21.30

Info Pro Cittadella 0495970627

VENERDì 28 OTTOBRE: STAGIONE DI TEATRO AMATORIALE

Compagnia stabile Città Murata Presenta “Serata Cabaret”, Adattamento e regia di Ermanno Reffo

Euro 10,00

Teatro Sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

SABATO 29 OTTOBRE: CONVEGNO

Convegno dedicato agli 800 anni Università degli Studi di Padova.

Ingresso libero

Teatro Sociale di Cittadella h 21

Info info@procittadella.it

LUNEDì 31 OTTOBRE: HALLOWEEN SOPRA LE MURA

Indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda... Se il tuo travestimento sarà particolarmente mostruoso verrai fotografato e le foto dei personaggi più spaventosi verranno pubblicate nei nostri social!

Orario: 9-17, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano. euro 5 / euro 3

Info: cittadella@historiatravel.it

LUNEDI 3 – 10 – 17 - 24 - 31: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

GIOVEDì 6 – 13– 20 - 27: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

Info web