L’estate all’orto botanico di Padova, tutti gli appuntamenti in programma

Da mercoledì 5 luglio a domenica 3 settembre tornano gli appuntamenti estivi dell’Orto botanico dell’Università di Padova, un luogo unico al mondo in cui riscoprire l’importanza e la bellezza della natura che ci circonda.

Danza, teatro, spettacolo, letteratura, visite guidate tematiche, laboratori didattici e l'eccezionale possibilità di trascorrere l’intera notte in tenda nel Giardino della biodiversità: l'estate all'Orto botanico di Padova offre un ricco programma di appuntamenti dedicati all'importanza della natura e alla profonda relazione tra le piante e gli esseri umani. Il pubblico di ogni età potrà riscoprire la varietà e la bellezza del nostro pianeta attraverso esperienze originali e coinvolgenti, in un luogo unico in grado di rappresentare insieme passato, presente e futuro.

Informazioni e biglietti (acquistabili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti) sono disponibili:

dal 27 giugno , per gli eventi del mese di luglio

, per gli eventi del mese di dal 20 luglio, per gli eventi dei mesi di agosto e settembre

Gli appuntamenti di Racconti della Natura e Racconti della Natura KIDS prevedono condizioni di partecipazione diverse, specificate nelle rispettive pagine.

Programma completo - dal 5 luglio al 3 settembre

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO - ore 18.30

Agrumi. Una storia del mondo

Presentazione del libro e visita guidata tematica - rassegna Racconti della Natura

MARTEDÌ 11 LUGLIO - ore 21

Monday

Spettacolo teatrale

MARTEDÌ 18 LUGLIO - ore 19, 19.30, 20

Cosimo

Performance di danza verticale

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO - ore 19

T'es rien sans la Terre

Spettacolo di circo contemporaneo

GIOVEDÌ 3 AGOSTO - ore 18.30

Brewing herbs. Dalle piante al boccale

Visita guidata tematica con degustazione

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO - ore 20, 20.15, 20.30

Forte come una pianta

Visita guidata tematica

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO - ore 20, 20.15, 20.30

Natura tra le pagine

Visita guidata tematica

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 10-13 e 14-18.30

Dalle cime alle chiome

Incontro e dimostrazione di tree climbing

ore 10.30

Prima di tagliare un albero

Presentazione del libro e attività ludico-didattica - rassegna Racconti della Natura KIDS

DOMENICA 3 SETTEMBRE - ore 10.30, 15, 17

2071

Mostra-spettacolo itinerante

Programma di luglio:

Mercoledì 5 luglio – ore 18.30

Agrumi. Una storia del mondo

Presentazione del libro e visita guidata tematica - rassegna Racconti della Natura

Nuovo appuntamento della rassegna Racconti della Natura con Giuseppe Barbera e il suo ultimo libro Agrumi. Una storia del mondo (Edizioni Il Saggiatore): una storia del mondo inedita, lunga venti milioni di anni in cui, attraverso l’importanza degli agrumi nella cultura e nei giardini dei popoli più diversi, si afferma l’importanza dello studio e della cura del paesaggio, dei suoi frutti e della sua bellezza.

Limoni, arance, cedri, mandarini sono al centro di miti greci, pagine bibliche e leggende orientali. Hanno ispirato scrittori e poeti di tutti i tempi. Hanno condizionato l’esistenza di imperi economici internazionali. Il loro primo nome, “esperidi”, richiama le ninfe che insieme al drago Ladone custodivano i pomi d’oro del giardino di Zeus: i frutti più preziosi della terra, i più difficili da raccogliere. In Oriente, la loro rarità aveva fatto sì che in Cina nel III a.C. esistesse un Ministero degli Agrumi, che aveva il compito di procurare e inviare le arance alla corte dell’imperatore. I viaggi di questi frutti non si sono mai arrestati: per secoli hanno solcato gli oceani sulle navi mercantili di tutti i Paesi. Sono stati addirittura il rimedio per un male che da secoli flagellava il mondo, lo scorbuto: James Lind, nel Settecento, riuscì a trovare una cura proprio nel semplice succo di limone.

Insieme all’autore e alle guide naturalistiche dell’Orto sarà possibile vedere dal vivo le piante di agrumi (e non solo!) dell’Orto, scoprendone le principali caratteristiche e raccontandone gli aneddoti più curiosi in una visita guidata speciale, tra i colori e i profumi tipici dell’estate.

L’evento è gratuito ed è garantito anche in caso di maltempo. Per partecipare è richiesta la prenotazione online al link: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/agrumi/

Agrumi. Una storia del mondo è in vendita nel bookshop a partire dal 5 luglio. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.

Martedì 11 luglio – ore 21

Monday

Spettacolo teatrale

L’Orto botanico di Padova ospita Monday, lo spettacolo teatrale ideato e realizzato dalla compagnia teatrale Dynamis nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes, in collaborazione con ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Legambiente. Lo spettacolo è prodotto da Dynamis e Teatro Vascello.

In Monday, due artisti di un collettivo di teatro contemporaneo (interpretati da Marta Vitalini e Jules Benveniste) si incontrano, dopo dieci anni di lontananza, per realizzare un progetto commissionato da uno dei gruppi di scienziati più autorevoli del dibattito mondiale sull’inquinamento da microplastiche nell’ambiente. Un argomento tra i più urgenti e scomodi del momento, artisticamente difficile da affrontare ma socialmente imprescindibile! Come salvare il mondo dalle plastiche diventa il tema dell’accesa e stravagante discussione, tra idee inverosimili, realizzazioni utopiche, sterili dibattiti e inevitabili contraddizioni, che porteranno i due artisti a scoprire tormenti e fragilità di una umanità ormai troppo inquinata.

L’evento si terrà in Teatro botanico.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili): https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1407/Date/20230711/Ticket

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi culturali della città, sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti si sviluppano intrecciando la ricerca teatrale all’incontro con diverse discipline come la filosofia, la scienza e le arti visive connettendo il “nuovo” alla tradizione teatrale. I lavori prediligono il potenziale situazionale dell’atto performativo e predispongono la scena a luogo di dialogo e conflitto. Il teatro è spazio di confronto, campo di battaglia e occasione di esplorazione del disordine.

LIFE Blue Lakes è un progetto europeo finalizzato alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di plastica nei laghi italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato che combina governance, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. Nell’estate 2023 attraversa l’Italia con il Road Show che propone in sette regioni e nelle principali località lacustri italiane una rassegna di spettacoli teatrali, laboratori, corsi di formazione e attività dove arte e scienza si incontrano, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali e relative all’inquinamento.

Martedì 18 luglio – ore 19, 19.30, 20

Cosimo

Performance di danza verticale

L’Orto botanico di Padova rende omaggio al grande Italo Calvino, nell’anno del centenario della nascita, con una performance di danza verticale sugli alberi dedicata ad uno dei suoi personaggi più noti, Cosimo Piovasco di Rondò, protagonista del romanzo Il barone rampante.

L’arboreto ospita lo spettacolo Cosimo, in cui gli alberi sono la superficie verticale utilizzata per la danza da Marianna Andrigo, Michela Lorenzano, Valentina Milan e Silvia Zotto, della compagnia Vertical Waves Project.

Cosimo sceglie di vivere sugli alberi per tutta la vita. Un atto di coraggio e di libertà lo spinge a guardare il mondo con occhi diversi senza separarsi dagli affetti terreni, dalla curiosità verso l’umano. Incontreremo insieme a lui Viola, la bambina di cui si innamora, e poi la figura dell’albero, dell’uccello e della lumaca: la danza sviluppa soli, duetti e coralità avvolta nella natura, un abbraccio che richiama emozioni infantili e fiabesche che danno spazio anche ai suoni dell’ambiente.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili):

https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1408/Date/20230718/Shift

Sono disponibili tre turni: 19, 19.30 e 20. Lo spettacolo è itinerante e dura circa 30 minuti. Poiché si tiene interamente all’aperto, è consigliabile munirsi di repellente antizanzare. In caso di maltempo l’evento è rimandato a mercoledì 19 luglio. Il biglietto non è rimborsabile e resta valido anche nella data di recupero.

Vertical Waves Project è una compagnia di danza verticale che realizza performance utilizzando le architetture come spazio scenico: grazie a funi e imbraghi, gli spettacoli sperimentano la dimensione verticale e il vuoto anche attraverso l’impiego di gru, strutture, allestimenti su alberi e infrastrutture.

Mercoledì 26 luglio – ore 19

T’es rien sans la Terre

Spettacolo di circo contemporaneo

L’Orto botanico di Padova ospita lo spettacolo di circo contemporaneo T’es rien sans la Terre, dell’omonima compagnia francese.

Uno spettacolo dalle intenzioni profonde, che avvicina in modo poetico il pubblico a domande essenziali sulla biodiversità, gli ecosistemi e la stretta correlazione che esiste tra ogni individuo, attraverso una messa in scena orchestrata intorno a proiezioni video e set fatti di materiali naturali. Grazie alla leggerezza delle acrobazie, necessaria per condividere una discussione sincera sospesa tra ecologia e umorismo, ci si allontana dalle lezioni morali per andare avanti un passo dopo l’altro, tutti e tutte insieme, allo scopo di ricollegarsi alla propria umanità e di assaporare le ripercussioni delle azioni che si compiono.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile alla biglietteria dell’Orto oppure online al link seguente (fino ad esaurimento dei posti disponibili): https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1409/Date/20230726/Ticket

In caso di maltempo l’evento è rimandato a giovedì 27 luglio. Il biglietto non è rimborsabile e resta valido anche nella data di recupero. Lo spettacolo si tiene all’aperto: è consigliabile munirsi di repellente antizanzare.

T’es rien sans la Terre è una compagnia di spettacolo circense contemporaneo che riunisce artisti impegnati per l’ambiente e usa l’arte, le immagini poetiche e l’umorismo per parlare della Terra. Dal 2020 il gruppo invita il pubblico a interrogarsi sul futuro del pianeta e a fare un piccolo passo verso il cambiamento.

Giovedì 3 agosto – ore 18.30

Brewing herbs. Dalle piante al boccale

Visita guidata tematica e assaggio di birre

Giovedì 3 agosto alle ore 18.30 l'Orto botanico propone un appuntamento speciale dedicato alla birra, una delle più antiche bevande alcoliche nella storia dell'umanità.

Con l'aiuto delle guide dell'Orto si andrà alla scoperta delle piante che vengono comunemente impiegate nella produzione brassicola. Inoltre, grazie alla collaborazione con il birrificio agricolo San Gabriel di Levada di Ponte di Piave (TV), che riprende nelle sue ricette le antiche tradizioni della vicina abbazia benedettina di Busco, verrà approfondito l’uso delle erbe aromatiche nella preparazione della birra, con assaggio di alcune varietà.

Il biglietto d'ingresso (tariffa unica 10 euro) è acquistabile online o alla biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'evento si terrà all'aperto, pertanto è consigliabile munirsi di repellente antizanzare. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a venerdì 4 agosto . Il biglietto - non rimborsabile - resta valido anche nella data di recupero.

Mercoledì 9 agosto – ore 20, 20.15, 20.30

Forte come una pianta

Visita guidata tematica

Mercoledì 9 agosto, l'Orto botanico di Padova propone una visita guidata serale alla scoperta delle piante che meglio di tutte le altre sanno adattarsi e sopravvivere anche nelle condizioni più estreme. La crescita delle piante è regolata in maniera precisa: le piante, infatti, instaurano rapporti specifici con i diversi fattori ambientali, quali il clima, la disponibilità di acqua e di luce, la composizione del suolo, il vento e l’umidità, nonché l’interazione con altri organismi. Forte come una pianta è un viaggio quasi epico alla scoperta di alcuni incredibili segreti del regno vegetale: resistenza a perturbazioni di ogni tipo, straordinarie capacità di guarigione, longevità leggendaria, dimensioni titaniche. Un’esperienza davvero sorprendente!

Il biglietto d'ingresso (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti.

Sono previsti tre turni a partire dalle ore 20.00, poi alle ore 20.15 e l’ultimo alle ore 20.30.

La visita si tiene all'aperto: si consiglia di munirsi di repellente antizanzare. In caso di maltempo la visita è rimandata a giovedì 10 agosto . Il biglietto - non rimborsabile - resta valido anche nella data di recupero.

Mercoledì 16 agosto – ore 20, 20.15, 20.30

Natura tra le pagine

Visita guidata tematica

Mercoledì 16 agosto, l'Orto botanico di Padova propone una visita guidata serale tra gli alberi e le piante che hanno ispirato la letteratura e la poesia di tutti i tempi. Storie affascinanti, personaggi e luoghi straordinari evocati in opere celeberrime tra cui le Metamorfosi di Ovidio, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis, Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e tante altre. Il biglietto d'ingresso (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti.

Sono previsti tre turni a partire dalle ore 20.00, poi alle ore 20.15 e l’ultimo alle ore 20.30.

La visita si tiene all'aperto: si consiglia di munirsi di repellente antizanzare. In caso di maltempo la visita è rimandata a giovedì 17 agosto . Il biglietto - non rimborsabile - resta valido anche nella data di recupero.

Domenica 27 agosto – ore 10-13 e 14-18.30

Dalle cime alle chiome

Incontro e dimostrazione di tree climbing

Domenica 27 agosto l'Orto botanico propone al pubblico un'occasione unica per scoprire da vicino i segreti del Tree Climbing, un insieme di tecniche di arrampicata che permettono di accedere alla chioma dell’albero e muoversi in sicurezza da un ramo all’altro.

Com’è possibile potare alberi ad alto fusto? Quali manovre sono necessarie al lavoro? A queste e ad altre domande potranno rispondere gli arboricoltori professionisti della Dino Arbori mostrando gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi utilizzati e offrendo una dimostrazione pratica sulle chiome degli alberi davanti al Giardino della biodiversità.

L'attività, disponibile continuativamente dalle 10 alle 13 e successivamente dalle 14 alle 18.30 , è compresa nel biglietto d'ingresso. Non è richiesta la prenotazione.

Dino Arbori è il nome di una realtà, operante dal 2015 nell’ambito dell’arboricoltura ornamentale, che si occupa di alberi a 360°: dalla piantagione alla potatura, dai consolidamenti fino ai trattamenti e agli abbattimenti. Nel tempo l’azienda si è specializzata nelle attività sugli alberi ad alto fusto, utilizzando la tecnica del Tree Climbing.

Domenica 27 agosto ore 10.30

Prima di tagliare un albero

Presentazione del libro e laboratorio creativo per tutte le età - rassegna Racconti della Natura KIDS

Domenica 27 agosto alle 10.30 l'Orto botanico di Padova propone un appuntamento speciale di Racconti della Natura KIDS dedicato al libro Prima di tagliare un albero (Camelozampa), scritto e illustrato da Arianna Papini. Un appassionato canto in difesa di ogni singolo albero, un invito a non dimenticare che gli alberi sono un rifugio per noi e per gli animali, la voce del vento, l’ombrello delle pecore…Sono i nostri ricordi più dolci, e soprattutto sono il nostro respiro e il nostro futuro. Un volume di grande impatto visivo che evoca memorie e sensazioni intime e invita soprattutto - ma non solo - i più piccoli a rispettare la natura che ci circonda.

La presentazione del libro è accompagnata da un laboratorio creativo a cura dell'autrice, rivolto a persone di tutte le età. L’evento è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico ed è garantito anche in caso di maltempo. Per partecipare è richiesta la prenotazione online (disponibile dal 10 agosto).

Prima di tagliare un albero è in vendita presso il bookshop dal 27 agosto. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.

Arianna Papini è autrice, artista, docente e arteterapeuta. Formatasi alla Facoltà di Architettura di Firenze e alla Scuola Art Therapy di Bologna, è esperta di design del libro-gioco e di Teoria dei linguaggi formali. È docente in corsi di narrazione, arte e illustrazione presso scuole nazionali e internazionali e collabora con varie realtà attive nell’ambito della promozione alla lettura. Ha scritto e illustrato 150 libri pubblicati da case editrici come Fatatrac, Lapis, Donzelli, Carthusia, Uovonero, tradotti in numerose lingue. Tra i vari riconoscimenti ottenuti, il Premio Compostela, il Silent Book Contest, il Premio Rodari e, nel 2018, il Premio Andersen come Miglior Illustratore.

Domenica 3 settembre – ore 10.30, 15, 17

2071

Mostra-spettacolo itinerante

Domenica 3 settembre l'Orto botanico ospita 2071, una produzione LAC Lugano Arte e Cultura: il testo di Duncan Macmillan, pluripremiato drammaturgo, e Chris Rapley, scienziato del clima, prende forma in una visita guidata al pianeta Terra attraverso una mostra-spettacolo itinerante che combina storytelling e fotografia d'autore, ideata e diretta da Angela Ruozzi.

Il testo, tradotto da Giulia Lombezzi, lancia l’allarme sul cambiamento climatico e ripercorre la storia del surriscaldamento globale, dalla sua scoperta alla sua attestazione scientifica, per mettere in evidenza le strategie di mitigazione e i progetti di contrasto da divulgare come nuovo paradigma di felicità sostenibile. Accompagnato da Graziano Sirressi nei panni della guida museale-scienziato, il pubblico si muove in spazi popolati da raccolte di immagini e installazioni che pongono l’accento sul rapporto tra l’essere umano e il suo habitat nel passato, nel presente e nel futuro. Le immagini esposte sono gentilmente concesse da Nature Photographer of the Year e da The Environmental Photographer of the Year, concorsi internazionali che ogni anno selezionano i migliori scatti di fotografia naturalistica da tutto il mondo. Le installazioni e la creazione degli ambienti narrativi sono a cura di Eleonora De Leo.

L'evento è itinerante e prevede tre turni, ciascuno della durata di circa un'ora: 10.30, 15, 17, ed è garantito anche in caso di maltempo.

Il biglietto (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il biglietto non è rimborsabile.

LAC - Lugano Arte e Cultura è un centro dedicato alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche: mostre, eventi, concerti, rassegne di teatro e danza, iniziative culturali e molteplici attività per giovani e famiglie sul lago di Lugano, realizzati con l'obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento culturali della Svizzera. All'interno della sua moderna struttura architettonica ha sede il MASI - Museo d'arte della Svizzera italiana, nato dall'unione tra il Museo cantonale d'Arte e il Museo d'Arte della Città di Lugano.

Graziano Sirressi, attore teatrale, è cofondatore del collettivo artistico Generazione Disagio, per il quale ricopre i ruoli di autore e attore degli spettacoli Dopodiché stasera mi butto e Karmafulminien-Figli di Puttini.

Angela Ruozzi, regista e insegnante di teatro. Dal 2018 cura la direzione artistica del Centro Teatrale MaMiMò di Reggio Emilia. Tra le regie, Officine Reggiane. Il sogno di volare, La donna più grassa del mondo di E. Aldrovandi, Il piccolo spazzacamino, opera lirica di B. Britten. È curatrice del festival Felicità Sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell’ambiente.

Per informazioni sugli appuntamenti di “L’estate all’Orto”:

https://www.ortobotanicopd.it/it/estate-allorto-2023

Foto articolo - Orto Botanico foto di Francis Turatto