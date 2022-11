Concerto al Barco Teatro: "4 mani sul Pianoforte" con Matteo Cardelli e Silvia Carlin

Per la Stagione Barco Teatro in programma domenica 13 novembre, ore 18, il concero "4 mani sul Pianoforte" con Matteo Cardelli e Silvia Carlin.

4 mani sul pianoforte

Formatosi nel 2017 sotto la guida di Anton Kernjak presso la "Hochschule fur Musik" di Basilea e perfezionatosi in seguito con Ferenc Rados e Mauro Minguzzi, il Duo di pianoforte a 4 mani di Silvia Carlin e Matteo Cardelli si esibisce regolarmente in Italia e Svizzera in concerti che propongono soprattutto repertorio del XIX e XX secolo. Potremo finalmente ammirarlo a Barco Teatro domenica prossima in un concerto che proporrà brani tra i più belli del repertorio per 4 mani e che sarà brillantemente introdotto al pubblico dallo storico della musica Mauro Masiero.

Il programma del concerto

Franz Schubert, "Fantasia in Fa minore D 940"

Robert Schumann, "Bilder aus Osten op. 66"

Johannes Brahms, 10 "Variationen über ein Thema von Schumann" op. 23

Orari e modalità di partecipazione

Inizio concerto ore 18; dalle ore 17 apertura bar per degustazione delle prelibatezze preparate da noi da CLafèbistro.

Biglietti

Biglietti: euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/musica/4-mani-sul-pianoforte; biglietteria@barcoteatro.it; 3755764000

Informazioni: info@barcoteatro.it; tel. 375576400

Info web

https://www.barcoteatro.it/musica/4-mani-sul-pianoforte

https://www.facebook.com/events/1299977880753310/

