"Fratelli unici", cena e spettacolo al Barco Teatro

Per la stagione teatrale “Innesti teatrali” sabato 22 ottobre in programma al Barco Teatro di Padova "Fratelli unici".

Regia drammaturgia e scenografia: Mirko Artuso

Aiuto regia: RobertoVertieri

Produzione Associazione Culturale ”I PAPU”

Mirko Artuso dirige Andrea Appi e Ramiro Besa in una commedia brillante, ma riflessiva.

“Fratelli Unici” è un viaggio sentimentale alla ricerca del senso delle cose attraverso gli strumenti più umani che abbiamo a disposizione: la memoria, gli affetti, l’ironia e la speranza.

Sullo sfondo, sia quello scenografico che narrativo, la morte di una figura, il padre di due fratelli, che nel corso della storia diventa via via sempre più definita fino a diventare il possibile trait d’union emotivo tra i due protagonisti i cui caratteri così diversi li costringono ad un confronto davanti al quale appaiono impreparati, se non addirittura impotenti.

Una storia che acquista un originale valore aggiunto grazie alla scelta della chiave comica, sia nella scrittura che nell’interpretazione, per esprimere la complessità dell’esistenza e dei rapporti tra le persone.

Ingresso

Ore 19.30 inizio cena | ore 21.30 inizio spettacolo

Biglietti cena + spettacolo 50 euro | Biglietti solo spettacolo 15 euro

Prenotazione obbligatoria

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Info web

https://www.barcoteatro.it/teatro/fratelli-unici

https://www.facebook.com/events/654249382688611/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook