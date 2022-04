Tutti gli eventi del lungo fine settimana al Barco Teatro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/04/2022 al 24/04/2022 Orario non disponibile

Continua la rassegna teatrale e musicale al Barco Teatro in via Orto botanico, 12. Sabato 23 aprile, dalle ore 19.30, torna la formula consolidata cena + spettacolo (possibilità di accedere anche solo allo spettacolo) con “L’inedito di William Shakespeare”. Domenica 24 aprile spazio alla musica con il duo clarinetto-pianoforte: Aron Chiesa (clarinetto) e Antonino Fiumara (pianoforte) nell’“L’ascesa del clarinetto”

Rassegne di musica e teatro “Barco Teatro 2022”, scopri tutti gli appuntamenti in programma

Sabato 23 aprile

Compagnia dell’Inedito in collaborazione con Cambiscena - Improvvisazione teatrale

L’inedito di William Shakespeare

Una commedia shakespeariana tutta improvvisata tra intrighi, risate, amori e una coinvolgente "lezione” sul teatro del più grande drammaturgo di tutti i tempi. Vita e opere di William Shakespeare vengono raccontate e rappresentate in un’atmosfera semplice e leggera, divertente e interattiva attraverso frammenti di scene, giochi teatrali e la messa in scena di una storia shakespeariana inedita e senza copione. Improvvisazione, divulgazione, coinvolgimento e divertimento … Un’esperienza unica in un solo spettacolo!

Partecipazione

È possibile partecipare alla cena prima dello spettacolo oppure arrivare solo per assistere allo spettacolo.

Menu fisso consultabile sul sito https://www.barcoteatro.it/ e sulla pagina Facebook di Barco Teatro.

Biglietti

Euro 40 (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30;

euro 15 (solo spettacolo) - inizio spettacolo ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/3176980039245730/

Domenica 24 aprile

Aron Chiesa (clarinetto), Antonino Fiumara (pianoforte)

Duo clarinetto-pianoforte

L’ascesa del clarinetto

Programma del concerto:

Robert Schmann, Fantasiestücke op. 73

Johannes Brahms, Sonata op. 120 n. 2

Claude Debussy, Première Rapsodie per clarinetto e pianoforte

Francis Poulenc, Sonata per clarinetto e pianoforte

Introduzione a cura di Mauro Masiero

Ingresso

Per entrare meglio nello spirito del concerto, Barco Teatro è aperto dalle ore 17 per degustazioni di caffetteria e pasticceria artigianale.

Biglietti

Euro 15 interi / euro 7 ridotto studenti

Prenotazione obbligatoria a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/394248262277360

Per informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

Info web

Foto articolo da comunicato stampa