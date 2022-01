"Arlecchino e i suoi segreti", cena e spettacolo al Barco Teatro

Primo appuntamento della rassegna teatrale "Declinazioni. Passato e presente a teatro" al Barco Teatro in via Orto botanico, 12. In totale 8 spettacoli tra tradizione e reinterpretazione, sotto la Direzione artistica di Bruno Lovadina. Gli spettacoli teatrali sarano preceduti da cene a tema servite nello spazio della platea (limitatamente alle vigenti disposizioni anti pandemia).

Sabato 5 febbraio 2022 – Primo spettacolo

Commedia dell’arte

Arlecchino e i suoi segreti

Enrico Bonavera

Enrico Bonavera, ovvero lo storico Arlecchino del “Piccolo Teatro” di Milano, porta a Padova il suo personaggio in occasione del Carnevale.

La Maschera e la Commedia presentate sul palco del Barco in una modalità inconsueta: attraverso l’affiancamento di scene tradizionali e affabulazione a ‘braccio’, ecco alcune figure storiche della Commedia, come i personaggi di Zanni, Pantalone, Dottore, Capitano, Arlecchino, alternati ad aneddoti, brevi sketches, momenti di improvvisazione e svelamento di alcuni segreti dell’arte dell’attore in maschera. Un onore per la città ospitare, proprio in occasione dell’inizio del Carnevale, uno degli interpreti più famosi e acclamati delle maschere veneziane.

Partecipazione

È possibile partecipare alla cena prima dello spettacolo oppure arrivare solo per assistere allo spettacolo.

Menu fisso consultabile sul sito https://www.barcoteatro.it/ e sulla pagina Facebook di Barco Teatro.

Biglietti

Euro 40 (cena + spettacolo) - inizio ore 19.30;

euro 15 (solo spettacolo) - inizio spettacolo ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Per informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico, 12 - Padova

cell. 375 5764000

email info@barcoteatro.it

sito https://www.barcoteatro.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/BarcoTeatro

