"Vincenzo Peruggia. L’uomo che rubò la Gioconda", cena e spettacolo al Barco Teatro

Rassegna teatrale: “Innesti Teatrali” al Barco Teatro in scena sabato 5 novembre 2022 Vincenzo Peruggia. L’uomo che rubò la Gioconda

di Giovanni Epis

con Simone Toffanin e Tony Fuochi (voice off)

Regia: Simone Toffanin

Costumi: Romilda Zaccaria

Musiche originali: Tommy Ermolli

Luci e audio: Giovanni Epis

Parigi 1911: Vincenzo Peruggia è un italiano immigrato in Francia dove lavora saltuariamente come imbianchino al Museo del Louvre e che un giorno decide di rubare la Gioconda per restituirla all’Italia.

Lo spettacolo mette in scena proprio la parte finale del processo dove Peruggia racconta la sua vita in Francia e le motivazioni del suo gesto. Un monologo teatrale intenso ma anche molto divertente e accattivante.

Lo spettacolo è un monologo teatrale intenso, ma anche molto divertente e accattivante, e parla di Vincenzo Peruggia, l’autore di uno dei più celebri furti d’arte di ogni tempo.

La mise en scène si fonda su tre elementi: la parola, la musica e la luce. La sedia è l’unico elemento scenico realista: tutto il resto è sospeso tra l’immaginazione e l’immaginario dell’attore, ma anche e soprattutto dello spettatore. Un gioco di luci e ombre fisiche e sensoriali, dove la recitazione sparisce per lasciare il posto alla pura interpretazione, la musica avvolge lo spettacolo e lo pone in una dimensione per certi versi atemporale, si potrebbe dire quasi filmica, sottolineando, di volta in volta, i momenti drammatici e ironici della pièce e riesce a dare inoltre un tocco di epicità a una storia comune di un uomo qualunque.

Orari

Ore 19.30 inizio cena;

Ore 21.30 inizio spettacolo.

Ingresso

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Biglietti solo spettacolo 15 euro

Prenotazione

Prenotazione obbligatoria e acquisto biglietti: www.barcoteatro.it

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Info web

https://www.barcoteatro.it/teatro/vincenzo-peruggia-l-uomo-che-rubo-la-gioconda

https://www.facebook.com/events/496768489173535/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook