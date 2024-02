Zed!, tutti gli eventi del mese di marzo

Il mese si aprirà a suon di risate, perchè l'1, 2, e 3 marzo andrà in scena la tripletta del nuovo show di Pintus al Gran Teatro Geox di Padova! Come al solito, il comico triestino non ha svelato molti dettagli riguardo al nuovo spettacolo che porterà sui palchi di tutta Italia (e in Veneto solo a Treviso e Padova). A dire il vero, questa volta si è superato, annunciando solo il titolo - “Una brutta persona” - e senza nemmeno rilasciare un comunicato stampa. Insomma, attorno allo show aleggia il mistero più assoluto e non c'è alcuna certezza. Anzi, a pensarci bene una certezza c'è: che ci sarà da ridere di gusto, a giudicare dal successo che sta ricevendo lo show, con sold-out registrati dappertutto in Italia.

Venerdì 8 marzo

Venerdì 8 marzo salirà sul palco della Fiera di Padova, per un attesissimo show già sold-out, Gazzelle! Il giovane artista romano arriverà a Padova, reduce dalla sua prima partecipazione al Festival con il brano “Tutto qui”, dopo aver registrato la scorsa estate il tutto esaurito con il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, culmine di un percorso che, a partire dal 2017, l’ha visto esibirsi ovunque nella Capitale: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall'Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle.

Sabato 9 marzo

Sabato 9 marzo spazio di nuovo alla comicità con Pio e Amedeo e il loro “Felicissimo Show”, in scena al Gran Teatro Geox di Padova! Con questo spettacolo, il duo vuole riportare a teatro un vero e proprio varietà, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica. File rouge di ”Felicissimo show” è infatti la “libertà di parola” che - come dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

Domenica 10 marzo

Domenica 10 marzo toccherà invece alla prima volta in Italia del magnifico spettacolo di canti e danze georgiane, dal titolo “Tesoro della Georgia”, al Gran Teatro Geox di Padova! La compagnia accademica nazionale di canto e danza dello stato georgiano Erisioni, che inscena lo spettacolo, è stata fondata nel lontano 1885 e nel 2001 il canto polifonico georgiano è stato il primo “patrimonio immateriale dell'umanità” ad essere ufficialmente riconosciuto dall’UNESCO. Il celebre compositore Igor Stravinsky definì il canto polifonico georgiano come “una delle impressioni più potenti della sua vita, oltre che stimolo per lo sviluppo della moderna musica occidentale”. Quella che andrà in scena al Geox di Padova è una performance che vede protagonisti 48 artisti in splendidi costumi di scena nazionali georgiani, che danno vita a uno spettacolo folkloristico di polifonia popolare georgiana che non ha analoghi al mondo e che si caratterizza per le sue danze incendiarie, le peculiari esibizioni corali e i suoi unici numeri musicali.

Lunedì 11 marzo

Quella di lunedì 11 marzo sarà la serata perfetta per gli amanti del grande schermo e delle serie TV, che potranno riascoltare le colonne sonore più famose di tutti i tempi in “Music is Coming”, al Gran Teatro Geox di Padova! Grazie alla maestria della più importante orchestra cinematografica europea “Lords of the Sound”, gli spettatori potranno infatti navigare nel codice enigmatico di “Matrix”, attraversare le tempestose acque dei “Vikings”, esplorare gli audaci regni di “Game of Thrones”, ma anche combattere le battaglie de “Il Signore degli Anelli” o rivivere le magie di “Harry Potter”, e tanto altro ancora. Ma non sarà solo l'orchestra a brillare: una band rock, solisti di incredibile talento e un ensemble vocale, contribuiranno a rendere lo spettacolo semplicemente eccezionale. Come direbbe Jack Sparrow: ”Ti ritroverai con una insaziabile sete d'avventura” per tutta la durata dello show!

Venerdì 15 marzo

Venerdì 15 marzo sarà protagonista il grande cantautorato italiano con “PFM canta De Andrè” al Gran Teatro Geox! Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sul palco per riportare in scena le intramontabili canzoni di Faber e celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. De Andrè disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio...».

Sabato 16 marzo

Sabato 16 marzo il palco sarà tutto per la star del web Valeria Angione e il suo “Binario 29 e 3/4” al Gran Teatro Geox! Dopo l’enorme successo del suo primo tour “Riparto da Me”, che aveva visto per la prima volta l’attrice salire sul palco teatrale con uno spettacolo tutto suo per 9 date soldout, Valeria è pronta a tornare come protagonista col suo nuovo show. “Binario 29 ¾” racconterà della naturale evoluzione del personaggio di Valeria, alle prese questa volta con le tematiche di accettazione del progresso, lo scorrere del tempo e l'idea che non esista un'età precisa per raggiungere i propri traguardi. Il tutto ovviamente condito con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono.

Martedì 19 marzo

Martedì 19 marzo andrà in scena un imperdibile show-tributo a Whitney Houston dal titolo “The Greatest Love of All” al Gran Teatro Geox! In occasione del 60° anniversario dalla nascita di Whitney Houston, icona indiscussa della musica pop e voce tra le più influenti di ogni tempo, questo show spettacolare, interpretato dalla stellare Belinda Davids, offrirà un'immersione totale nella sua musica e nel suo carisma incontenibile, celebrando la sua vita e la sua arte con un rispetto e un'ammirazione che trascendono il palcoscenico. Gli spettatori sono invitati ad un viaggio emozionale nei momenti più toccanti della carriera di Houston, ripercorrendone tutte le più amate hits, da “I Wanna Dance With Somebody” a “I Will Always Love You”, passando per brani indimenticabili come “How Will I Know”, “One Moment in Time” e molti altri.

Giovedì 21 marzo

Quella di giovedì 21 marzo sarà un'altra serata dedicata alla grande musica internazionale, perchè arriverà Loreena McKennitt al Gran Teatro Geox! La cantante canadese è riuscita a trapiantare le sue radici celtiche in composizioni suggestive, che si fondano sulla sua voce aulica da soprano e su arrangiamenti eterei, in cui primeggiano strumenti tradizionali, come violini, bodhran, tabla e arpa. Il tutto, arricchito da testi che mescolano poetica metafisica, antichi miti popolari e misticismo medievale: ascoltarla dal vivo è un'esperienza indimenticabile! L’eclettico mix di pop, folk e world music di ispirazione celtica le hanno fatto vendere oltre 14 milioni di album in tutto il mondo, ottenendo certificazioni d'oro e platino in 15 paesi di quattro continenti, ottenendo due candidature ai Grammy Awardse, vincendo due Juno Awards e un Billboard International Achievement Award.

Venerdì 22 marzo

Venerdì 22 marzo si torna a ridere in compagnia di Giovanni Vernia col suo show “Capa Fresca” in scena al Gran Teatro Geox di Padova! L’intelligenza artificiale ci sta togliendo l’immaginazione. I social network ci intossicano di frustrazione. Gli algoritmi decidono per noi ogni cosa. Non c’e? piu? spazio per la fantasia. Ci sentiamo liberi ma viviamo sempre piu? isolati e incattiviti. L’antidoto, la vera liberta?, e? la “Capa Fresca”. Un nuovo spettacolo straordinariamente attuale e ironico, in cui il comico, tra i piu? conosciuti al pubblico italiano, come al suo solito scova il lato divertente e dissacrante di tutto cio? che ci circonda, nella maniera piu? geniale. Con un allestimento scenico 3D unico in Italia che vi catapultera? in un caleidoscopio di colori e divertimento.

Sabato 23 marzo

Sabato 23 marzo sarà la volta di uno dei personaggi del web più famosi in Italia: Camihawke, che poterà il suo spettacolo “Il saggio di fine anno” al Gran Teatro Geox! Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica. Dello spettacolo, racconta: «Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto.»

Domenica 24 marzo

L'ultimo show in programma in questo mese è quello di domenica 24 marzo, quando ad incantare il pubblico sarà lo show di successo “Queen at the Opera” al Gran Teatro Geox! Con alle spalle una lunga striscia di sold-out, torna in scena lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen, che fa rivivere classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever” grazie alle magistrali performance di un cast di 30 grandisissimi professionisti.

LA PROGRAMMAZIONE TRA 2024 e 2025 - IN CONTINUO AGGIORNAMENTO -

GRAN TEATRO GEOX

Al Gran Teatro Geox ci sarà l’imbarazzo della scelta nei prossimi mesi tra musica, teatro, danza, musical e comicità.

Questo il calendario: Edoardo Leo (16 febbraio), ”Peter Pan – Il Musical” (24 e 25 febbraio), Giovanni Allevi (29 febbraio), Pintus (1, 2 e 3 marzo), Pio e Amedeo (9 marzo), ”Erisioni” – Canti e Danze Georgiane (10 marzo), Lords of The Sound - Music is Coming (11 marzo), PFM canta De André (15 marzo), Valeria Angione (16 marzo), The Greatest Love of All – A Tribute for Whitney Houston (19 marzo), Loreena McKennitt (21 marzo), Giovanni Vernia (22 marzo), Camihawke (23 marzo), Queen at the Opera (24 marzo), Giuseppe Giacobazzi (5 aprile), The Blues Brothers (18 aprile), Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol (20 aprile),Arturo Brachetti (21 aprile), Fulminacci (24 aprile 2024), YES (5 maggio), Levante (10 maggio), Pierpaolo Spollon (11 maggio), Indagini Live – Stefano Nazzi (15 maggio), Luca Argentero (24 maggio), Robert Plant (20 ottobre), Angelina Mango (22 ottobre), Steve Hackett (2 novembre), Caino e Abele (10 novembre), Santi Francesi (23 novembre), Nomadi (14 dicembre), Massimo Ranieri (18 gennaio 2025), Giovanni Allevi (24 gennaio 2025), “Alla Scoperta di Morricone” (21 febbraio 2025).

KIOENE ARENA

Alla Kioene Arena, il più grande palazzetto dello sport di Padova, sono in programma diversi imperdibili appuntamenti con il meglio della musica italiana e internazionale, con tanti artisti reduci dall’ultimo Festival di Sanremo!

Il primo con il giovanissimo cantautore in gara al Festival Alfa il 5 aprile, a seguire un’altra artista in gara – e sul podio finale – a Sanremo, Annalisa, il 24 aprile. Tocca poi a Tananai il 9 novembre, a Mr. Rain il 15 novembre (anche lui tra i protagonisti del Festival), il 23 novembre ai Blue, una delle boy band britanniche più celebri degli ultimi decenni, il 6 dicembre a Gigi D’Alessio e infine all’ultima artista reduce da Sanremo: Alessandra Amoroso, sul palco il 7 dicembre.

ZOPPAS ARENA (Conegliano – Treviso)

Alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso, è atteso il grande ritorno dal vivo dei Subsonica la sera del 6 aprile!

ARENA SPETTACOLI (Fiera di Padova)

Anche all’Arena Spettacoli del padiglione 7 della Fiera di Padova è in programma ad oggi un unico imperdibile appuntamento: l’8 marzo il palco sarà tutto del giovane talento Gazzelle, reduce dal grande successo del suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

STADIO EUGANEO

Quest’anno lo Stadio Euganeo di Padova ha ospitato 3 grandissimi eventi dal richiamo nazionale e internazionale con i concerti dei Rammstein, di Marco Mengoni e di Tiziano Ferro. In attesa che si aggiungano anche gli altri tasselli al puzzle, ci sono al momento “solo” due nuovi appuntamenti segnato in calendario allo stadio.

Il primo è con Ultimo che, reduce da un tour negli stadi con oltre 300mila biglietti venduti, incanterà il pubblico di Padova nella sera del 6 luglio 2024. Ci sarà da aspettare un po’ di più, per la precisione 17 luglio 2025, per riveder Marco Mengoni sul palco dell’Euganeo, ma ne varrà sicuramente la pena!

