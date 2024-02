Musei dell'Università di Padova, tutti gli appuntamenti di febbraio

Nei giorni di Carnevale i nostri Musei aspettano bambine e bambini, ragazze e ragazzi di ogni età con tante attività laboratoriali e visite guidate a tema: ci saranno speciali proposte per le domeniche al Museo e per San Valentino.

A partire dal mese di febbraio i musei universitari si animano con visite guidate a tema, esperienze laboratoriali e attività interattive per famiglie e adulti. Un palinsesto di appuntamenti fatti per scoprire la voce degli antichi strumenti conservati al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte e partecipare alle attività interattive dedicate ai suoni del passato, o immaginare e raccontare la storia dei nostri giocattoli e dei sussidi didattici al Museo dell’Educazione; ma anche lasciarsi coinvolgere da monsieur Poleni in entusiasmanti dimostrazioni scientifiche nel museo a lui dedicato. Si potrà anche mettere le mani su straordinari strumenti storici, solitamente non visibili al pubblico, che si conservano nei depositi o in altri luoghi inaccessibili. Farsi accompagnare dalle nostre bravissime guide in visita al Museo di Geografia e al Museo di Macchine Enrico Bernardi per scoprire le occasioni perdute della scienza a Padova. Tutte le attività sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso.

Per l'occasione il Museo dell'Educazione, via degli Obizzi 21-23 a Padova, si mette a soqquadro: i ruoli si invertono e a condurre la visita saranno gli ospiti. Si potranno immaginare e raccontare la storia dei nostri giocattoli e dei sussidi didattici: le storie più belle e originali potranno essere poi protagoniste di un fantastico concorso. La visita si conclude in un momento di gioco. Ingresso gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti (max 22 persone per turno). Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, turno dalle 15.00 alle 16.30; mercoledì 14, turno dalle 10.00 alle 11.30. Prenotazioni al seguente link.

Al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte, piazza Capitaniato 7 a Padova, va in scena "Vita da romani!": visita guidata e mini laboratorio gratuiti, a tema, rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni a cui possono accedere in maschera. Lunedì 12 e martedì 13 febbraio, due turni di visite guidate con mini laboratorio, da 1 ora ciascuno, alle ore 10.30 e alle ore 11.30. La

modalità di partecipazione è libera e gratuita, senza biglietto d'ingresso.

Domenica 4 e domenica 11 febbraio al Museo di Geografia, via del Santo 26 a Padova, si festeggerà il Carnevale in maschera con attività pensate per le famiglie con bambini fino agli 11 anni. Oltre a mettersi in gioco in una “caccia alla maschera” diffusa in tutto il museo, i partecipanti avranno modo di riflettere sul significato originale del carnevale e apprezzare alcune carte antiche di Venezia, tra cui una preziosa veduta cinquecentesca della città lagunare, in versione puzzle gigante. Attività compresa nel biglietto d'ingresso al Museo.

Continua anche la proposta domenicale del Museo di Fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova in via Loredan, 10 a Padova. Si tratta di visite guidate animate adatte per bambini e famiglie che intendono far capire in modo semplice e divertente argomenti complessi come la pressione atmosferica o i raggi X attraverso strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni, ma anche scoprire e toccare, grazie alle conservatrici dei musei, gli strumenti scientifici - provenienti sia dal “Museo Giovanni Poleni” che dalle collezioni del Dipartimento di Ingegneria Edile e Ambientale - solitamente non visibili al pubblico e conservati nei depositi o in altri luoghi dell'Ateneo. Non solo, attraverso la figura del grande scienziato Giovanni Poleni verranno raccontati i reperti esposti come la camera ottica, simile a quella usata da Canaletto, una rarissima “pentola a pressione” settecentesca, paradossi meccanici, giochi ottici, ma anche modelli di macchine che svolsero un ruolo importante nella storia della Repubblica di Venezia. Infine verrà lasciato spazio alle "occasioni perdute”, cioè le invenzioni ideate in Veneto, come i primi motori elettrici e a scoppio o i telegrafi e altri strumenti diventati di uso comune che non ebbero fortuna e che sono oggi custoditi nel Museo Poleni e al Museo Bernardi. Per ingresso, agevolazioni e prenotazione consultare il link. Doppio appuntamento domenica 4 febbraio - Museo di Fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova con ingresso da via Loredan 10 a Padova - con visita guidata animata, alle ore 15.30, in cui si porranno e risolveranno, attraverso prestigiosi strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni, quesiti come: esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? Sempre domenica, alle ore 16.30, l’incontro dal titolo “Giovanni Poleni, uno scienziato veneziano nel Settecento”: esperto di antichità, arte, musica e architettura, Poleni fu anche uno scienziato brillante in svariati altri settori. Divenne nel 1738 il primo professore di fisica sperimentale dell’Ateneo patavino e propose agli studenti, per la prima volta, spettacolari esperimenti. Attraverso gli strumenti scientifici da lui usati si potranno vedere una camera ottica, simile a quella usata da Canaletto, una rarissima “pentola a pressione” settecentesca, paradossi meccanici, giochi ottici, ma anche modelli di macchine che svolsero un ruolo importante nella storia della Repubblica di Venezia.

Calendario degli altri incontri al Museo Giovanni Poleni nel mese di febbraio

Domenica 11 febbraio – 2 turni di visita

1° turno, dalle 15.30 alle 16.30

“Visita guidata animata” - Consigliata per bambini e famiglie

Esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? Queste e altre domande troveranno risposta nel corso delle visite guidate, attraverso prestigiosi strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni.

2° turno, dalle 16.30 alle 17.30

“Aurore boreali dall’Ottocento a oggi”

Straordinariamente belle e spettacolari, le aurore boreali sono tipiche delle zone vicine al Polo Nord o Sud. Da sempre, hanno suscitato l’attenzione degli studiosi che, soprattutto nell’Ottocento, tentano di interpretarle. Come? È quanto la visita guidata vi permetterà di scoprire attraverso strumenti storici e video.

Domenica 18 febbraio – Eventi speciali con le conservatrici

2 turni, dalle 15.30 alle 16.30 / dalle 16.30 alle 17.30

“Hands-on! … Scopri un oggetto con le conservatrici”

Inauguriamo una nuova serie di eventi che proporremo eccezionalmente presso il Museo Poleni. In queste occasioni, saranno le conservatrici stesse, Fanny Marcon e Sofia Talas, a presentarvi strumenti scientifici provenienti sia dal Museo Poleni che dalle collezioni del DICEA (Dipartimento di Ingegneria Edile e Ambientale). Si potranno così scoprire (e toccare!) strumenti solitamente non visibili al pubblico, conservati nei depositi o in altri luoghi inaccessibili.

Domenica 25 febbraio – 2 turni di visita

1° turno, dalle 15.30 alle 16.30

“Visita guidata animata” - Consigliata per bambini e famiglie

Esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? Queste e altre domande troveranno risposta nel corso delle visite guidate, attraverso prestigiosi strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni.

2° turno, dalle 16.30 alle 18.00

“Le occasioni perdute della scienza a Padova” – Evento congiunto Museo Poleni e Museo Bernardi

Alcuni dei primi motori elettrici e a scoppio, così come telegrafi e altri strumenti diventati di uso comune, furono inventati nel Veneto e sono oggi custoditi presso il Museo Poleni e il Museo Bernardi. Diversi di questi oggetti furono delle novità assolute. Eppure si tratta di invenzioni spesso dimenticate o che hanno avuto poco seguito. Perché? È quanto questa visita vi invita a scoprire. La visita inizia al Museo Poleni, per poi proseguire al Museo di macchine Enrico Bernardi.

