LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a novembre e inizio dicembre

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di novembre e inizio dicemmbre.

Tutti gli eventi si tengo a la Feltrinelli Libri e Musica di via San Francesco, 7 se non diversamente indicato.

Venerdì 3 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ALESSANDRO GELAIN

ERACLE. LA VIA DELL’EROE

In questo viaggio epico e suggestivo contenuto nel volume Eracle. La via dell’eroe (Sperling & Kupfer) Alessandro Gelain autore del celeberrimo podcast Mitologia, ripercorre la storia del forzuto figlio di Zeus dal suo concepimento alla sua apoteosi, passando non solo dalla follia e dalle dodici imprese, ma anche attraverso le avventure che lo hanno visto protagonista. Dialoga con l’autore la prof.ssa Bruna Mozzi.

Figlio di Zeus e della principessa Alcmena, Eracle è destinato fin da prima della sua nascita a compiere grandi imprese. La mitologia classica lo celebra in racconti epici, dall’uccisione dei serpenti in culla alle famose dodici fatiche, e l’immaginario comune lo ricorda con la clava e la pelle del Leone di Nemea, per il fisico possente e la forza incontrastata. Eracle è sicuramente uno degli eroi più amati del mondo antico non solo per le sue gesta, ma anche perché qualcosa lo distingue dagli altri protagonisti del mito: è un essere umano. Infatti è un personaggio tormentato, che lotta di continuo per trovare il proprio posto nel mondo, per riuscire a definire finalmente chi egli sia in realtà: uomo o semidio. Nelle pagine di questo libro, tra trionfi e tragedie, episodi di coraggio e di vulnerabilità, storie di amicizia e di amore, creature incredibili e luoghi fantastici, Alessandro Gelain ci racconta il mito con il suo inconfondibile stile suggestivo ed epico.

Lunedì 6 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

GIOVANNI MONTANARO

COME UNA SIRENA

Tutti abbiamo amato la fiaba della Sirenetta ma pochi conoscono la sua vera storia. Dopo anni di ricerche, Giovanni Montanaro nel libro Come una sirena (Feltrinelli) ci svela con delicatezza e profondità l’attualità di una fiaba immortale che è anche la storia vera di Andersen e del suo corpo difficile da amare e da capire, tutto diverso e diviso a metà, proprio come una sirena. Interviene lo scrittore Paolo Zardi.

Come una sirena è l’avventurosa vita del giovane Hans Christian Andersen, figlio di un’alcolizzata e nipote di una prostituta, cresciuto quasi analfabeta e partito a 15 anni da Odense alla volta di Copenaghen, sognando un futuro da ballerino. La carriera al Teatro Reale viene stroncata sul nascere, e Andersen vive anni rocamboleschi: da adolescente, studia in una classe di bambini che hanno la metà dei suoi anni, è molto povero ma gode del favore e dell’amicizia delle più illustri famiglie, si pubblica da solo i primi libri finché alla fine non diventa uno dei più grandi scrittori del suo tempo. Ci riesce solo passati i trent’anni, scrivendo le fiabe che tutti ricordiamo e amiamo. Ed è proprio attraverso le sue fiabe che Andersen racconta ai lettori quello che altrimenti non avrebbe saputo dire, la paura, le emozioni, gli amori mai vissuti per ragazzi e ragazze, e soprattutto per Edvard Collin, figlio del suo protettore. Andersen è il brutto anatroccolo, la piccola fiammiferaia, la principessa sul pisello. Andersen è la sirenetta, una creatura che prova disperatamente ad amare.

Martedì 7 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ANGELO PERETTI

ESERCIZI SPIRITUALI PER BEVITORI DI VINO

Nel libro Esercizi spirituali per bevitori di vino (Ampelos), Angelo Peretti direttore responsabile di InternetGourmet.it attraverso novanta brevi “esercizi” mentali accompagna il pubblico alla riscoperta dei contenuti emozionali e intellettuali del bere e del vivere bene.

Partecipa Antonino Padovese, giornalista del “Corriere del Veneto”.

Generalmente, il vino è oggetto di manuali tecnici e di guide alla degustazione. È invece raro che costituisca la prospettiva lungo la quale interpretare i pensieri, le azioni degli esseri umani e le necessità dei loro corpi, delle anime e delle menti. Con una logica stringente e un’ironia dissacrante, l’autore aiuta a riconoscere e sfatare i luoghi comuni che si sono stratificati a tal punto da inibire il godimento libero, immediato e spontaneo del vino e della stessa vita. In particolare, le regole da iniziati e le pose ostentate da quei sedicenti intenditori, che si ergono a sacerdoti dell’enologia, vengono smantellate una ad una, restituendo al bevitore il piacere di un gesto naturale come il condividere un bicchiere di vino con le persone care. Per accompagnare indistintamente il pubblico a riappropriarsi della dimensione genuina del bere, i novanta “esercizi” prendono spunto da romanzi, aneddoti, poesie, canzoni, interviste che hanno a che fare con tutt’altro rispetto al vino: si parla d’altro per parlare di vino, e viceversa. Inoltre, per chi volesse approfondire le proprie “esercitazioni” attraverso il calice, Peretti suggerisce per ciascun capitolo due vini, uno italiano e uno estero, coerenti con il contenuto narrato: la scelta conta 180 vini diversi e si ripartisce fra etichette note e bottiglie meno conosciute.

Mercoledì 8 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

FEDERICO MORO

LA GRANDUCHESSA

Federico Moro nel nuovo libro La Granduchessa (Linea Edizioni) racconta la storia esemplare di Bianca Cappello, figura straordinaria del Rinascimento che ha dimostrato di saper usare una mente colta e raffinata, senza mai rinunciare alla forza dei sentimenti.

Bianca Cappello, donna di grande personalità, colta, intelligente e bellissima: qualità che però diventano delle colpe nell’Italia del Rinascimento. Educata dalla madre, Pellegrina Morosini, a essere libera e indipendente, Bianca è convinta di avere diritto a governare il proprio destino con la certezza, anche se patrizia veneziana e Granduchessa di Toscana, di dover sempre lottare per conquistarselo. Sullo sfondo dei grandi conflitti che insanguinano l’Europa e delle lotte di potere nella Venezia dei Dogi e nella Firenze dei Medici, questo libro racconta un’avventura esistenziale affascinante ed esemplare su cui emozionarsi ma anche meditare.

Giovedì 9 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ROBERTO EMANUELLI

TUTTA LA VERITÀ NIENT’ALTRO CHE UNA BUGIA

Nel nuovo romanzo, Tutta la verità, nient’altro che una bugia (Sperling & Kupfer) Roberto Emanuelli con il suo inconfondibile stile indaga le contraddizioni dell’anima e della mente dei suoi personaggi, trascinando il lettore pagina dopo pagina in un viaggio intimo e rivelatorio.

Partecipa la psicologa e scrittrice Vera Slepoj.

Niccolò non ha ancora quarant’anni, lavora in un negozio nel centro di Roma ed è un single di successo. La sua vita scorre tra appuntamenti ad alto tasso erotico, il calcetto del martedì sera e le uscite con gli amici del cuore, Patrizio e Giulio. Ormai è qualche anno che non si innamora davvero e comincia a chiedersi se non gli ricapiterà più, se il sesso senza complicazioni sia la soluzione perfetta per tenersi al riparo dalla sofferenza e dalla fatica di mettersi in gioco. Innamorarsi può farti volare, confida alla sua migliore

amica Dafne, ma è facile precipitare. Se con gli amici le serate trascorrono all’insegna della leggerezza e delle battute, con lei, oltre alla passione per la Juventus che li lega, può accedere invece al mondo esclusivo e misterioso dei sentimenti femminili, confidandole in cambio quello che pensano davvero molti maschi sulle donne e sulle relazioni. Ma quando uno tsunami sconvolge la sua vita e lo costringe a guardare al futuro da una nuova prospettiva, si ritrova a fare i conti con tutte le sue certezze.

Venerdì 10 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

SALVATORE CINGARI

LA MERITOCRAZIA

Incontro con Salvatore Cingari, ordinario di Storia del Pensiero Politico all’Università per Stranieri di Perugia che presenta il libro La meritocrazia (Ediesse). Intervengono Patrizia Tazza, presidente dell’associazione Sasfal-Cgil Padova, Marco Nimis Coordinatore Regionale dell’associazione Rete degli Studenti Medi Veneto e Aldo Marturano Segretario Generale CGIL Padova. Evento con il patrocinio del Comune di Padova nel programma di incontri “Scuola in Libreria” in collaborazione con Sasfal-Cgil e Cgil Padova.

Il libro si compone di una parte più storiografica e una più analitica, non recisamente separate. La prima si propone di ricostruire la storia del lemma. Nel 1958 Michael Young lo introduce nel lessico politico occidentale, all’interno di un immaginario distopico. La fortuna della parola, però, si divarica. Meritocrazia assume, infatti, negli Stati Uniti degli anni Settanta, un significato positivo, in diretta polemica con la recente ondata egualitarista. In Europa invece la parola continua ad avere, fino a tutti gli anni Novanta del Novecento, un senso problematico rispetto agli standard di una democrazia che voleva anche connotarsi socialmente. Il volume descrive poi come nel nuovo millennio, attraverso il discorso blairiano, il termine meritocrazia acquisisca un significato positivo anche in Europa e nelle culture progressiste, diventando un dispositivo ideologico di legittimazione della diseguaglianza. Del termine meritocrazia viene quindi visto il ruolo di parola chiave del neoliberismo, con tutti i suoi significati.

Lunedì 13 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

ALESSANDRO MARZO MAGNO

CASANOVA

Chi era Giacomo Casanova? Un avventuriero intraprendente, un letterato generoso, un diplomatico accorto, un baro temibile, un viaggiatore instancabile e, ovviamente, un grande amante delle donne. A quasi 300 anni dalla nascita Alessandro Marzo Magno nel libro Casanova (Laterza) racconta con una penna vivacissima la vita straordinaria di uno dei veneziani più noti al mondo immersa nell’originale affresco dell’Europa del Settecento. Interviene la giornalista Sara Zanferrari.

Giacomo Casanova uno dei figli più illustri della Serenissima fu di certo il protagonista indiscusso del Settecento europeo. Nei 73 anni della sua intensa vita Casanova visita per 213 volte un centinaio di città e cittadine, da Madrid a Pietroburgo, da Londra a Costantinopoli; incontra ben dodici sovrani regnanti e cita nel suo celeberrimo libro Histoire de ma vie duemila persone, tra le quali duecento tra attori, attrici e musicisti. Finisce nelle celle di cinque diverse carceri ed evade rocambolescamente da una, quella dei piombi a Venezia. Gioca d’azzardo (spesso barando) e ama il buon cibo: nelle sue pagine nomina 22 giochi e 120 diversi piatti succulenti. Nel libro si racconta di teatro, di spionaggio, di massoneria, di magia. Si ricostruiscono gli incontri con i personaggi più famosi dell’epoca: da Voltaire a Lorenzo Da Ponte, il librettista di Mozart. E si parla anche delle sue tanto adorate donne, naturalmente.

Martedì 14 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

LINO GARBELLINI

PRESENZA DIGITALE

Il digitale è per tutti, non è necessario avere 20 anni, essere un influencer da milioni di follower o un addetto ai lavori per sfruttarlo al meglio. L’intento di Presenza Digitale ( Tecniche Nuove) scritto dal formatore ed esperto di comunicazione digital Lino Garbellini è offrire uno strumento affidabile per sfruttare le piattaforme social per costruire la propria presenza sui nuovi canali del digitale. Interviene la giornalista Sara Zanferrari.

Quale piattaforma è la più adatta per me? Come organizzo il lavoro? Cosa voglio comunicare e con quali risultati? Domande a cui questo libro risponde con un percorso spiegato in maniera organica e comprensibile, basato su un metodo collaudato e sullo schema Digital You (da scaricare e compilare). Il lavoro analizza le piattaforme disponibili, dai grandi classici (Facebook e Instagram) alle più recenti come TikTok e quelle dedicate al business come LinkedIn, per arrivare ai mezzi non prettamente “social”, ma fondamentali come blog, podcast e newsletter. Passa quindi ad analizzare l’opportunità di gestire in proprio questo lavoro o affidarsi a un Social Media Manager, per poi capire a fondo competenze e compiti del professionista. L’ultima parte esplora alcune possibilità future della comunicazione digitale, un insieme ricco d’opportunità, di cui l’Intelligenza Artificiale e il Metaverso rappresentano solo una parte.

Mercoledì 15 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MARIO PASSI

VAJONT SENZA FINE

Presentazione della nuova edizione del libro di Mario Passi Vajont senza fine (Baldini+Castoldi) in un dialogo condotto da Lucio Passi, figlio dell’autore e socio Dirigente di Legambiente Padova insieme a Claudio Malfitano giornalista de “Il Mattino di Padova” e allo scrittore Massimo Carlotto.

La notte del 9 ottobre 1963 Mario Passi fu svegliato dalla redazione dell’«Unità» e mandato a seguire la tragedia del Vajont, dove fu il primo giornalista ad arrivare la mattina successiva. Raccolse le testimonianze dei superstiti, persone sconvolte, ragazzi rimasti soli, genitori che avevano perso i figli. Un’esperienza umana e professionale che lo toccò nel profondo. Pochi istanti. E duemila persone morirono in una guerra che non seppero di avere combattuto. Oggi, a sessant’anni di distanza, il racconto di quella storia, per il quale Marco Paolini, il cantore teatrale del Vajont, ha scritto delle singolari «Istruzioni per l’uso», torna in libreria. La storia di un’esclusione di popolazioni da scelte che mettevano in gioco la loro vita. La costruzione di una diga, un bacino idroelettrico, una frana gigantesca che si apre sul fianco della montagna. E la decisione di correre un rischio calcolato, di andare avanti comunque: fino al disastro. Una storia che purtroppo si è spesso ripetuta e continua a ripetersi. Allora venne definita la maggior catastrofe mai accaduta in Italia in tempo di pace, dopo il terremoto di Messina. Ma, a differenza del terremoto, non si trattò di un’aggressione improvvisa della natura. Fu una tragedia a lungo preparata dagli uomini, il frutto di un sistema. Prefazione di Marco Paolini.

Giovedì 16 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

CRISTINA SARTORI

È SEMPRE NATALE

Nelle pagine del libro di Cristina Sartori È sempre Natale (Biblioteca dell’Immagine) i Cinque Sensi ci aiutano a rileggere il Natale, una delle feste più sentite e amate dell’anno e a condividere le emozioni di questa festa con quanti lo amano attraverso ricordi e suggestioni, usanze e tradizioni vecchie e nuove. Interviene la scrittrice Laura Pisanello.

Dal “Natale che si guarda con gli occhi” alla voce del “Natale che si ascolta”; dal sapore del “Natale del Gusto” a quello che offre i suoi particolari profumi. E in ultimo, il “Natale attraverso il Tatto” raccontato anche attraverso i libri che appunto prendono vita solo se, con le mani, se ne scorrono le parole. Una carrellata allegra e un po’ nostalgica su tutto quanto “fa Natale” dedicata al Popolo del Natale, a quanti lo aspettano con ansia ed emozione. Una familiare felicità che fa ripensare ai Natali di un tempo, alle persone che ci sono state e a quelle che non ci sono più; all’essere stati fanciulli, o all’essere adulti che ancora credono che a Natale ogni miracolo avvenga. Un divertissement che desidera fare compagnia a tutti coloro che leggeranno questo libro, non solo a Natale, ma anche durante tutto l’anno. Perché… è sempre Natale!

Venerdì 17 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

BOOK CLUB WITH MYES

TALES FROM THE CAFE

Continuano gli incontri con il Book Club collaborazione con My English School Padova. Un modo nuovo di incontrare l’inglese con momenti di lettura, conversazione e attività di scoperta linguistica a partire dalle pagine di un’opera letteraria. Questo appuntamento è dedicato al romanzo Tales from the Cafe di Toshikazu Kawaguchi Info: MyES Padova T. 049 820 9074

Domenica 19 novembre – ore 16

Feltrinelli - via San Francesco, 7

APPINO

HUMANIZE

Il solista e frontman degli Zen Circus Appino presenta insieme a Davide Barbafiera il nuovo album Humanize. Acquista il disco alla Feltrinelli di Padova e ritira il pass che dà accesso prioritario all’evento. *1 pass per ogni disco acquistato, fino a esaurimento.

Il nuovo album di Appino, cantante, chitarrista e penna degli Zen Circus, s’intitola Humanize e arriva a otto anni di distanza dal precedente disco solista del musicista toscano, Grande raccordo animale (2015) e a dieci da Il Testamento (2013), vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima. 72 minuti di musica, senza soluzione di continuità, suddivisi in 23 tracce totali, di cui 14 canzoni e 9 skit numerati e denominati #hmnz (humanizer). È in queste ultime che Appino lascia il posto a frammenti di opinioni, sensazioni, emozioni e sentimenti narrati da centinaia di voci differenti. È così che in questo concept album, l’artista fa spazio agli altri: non solo metaforicamente, nei testi delle canzoni, ma anche concretamente, ospitando voci, pensieri, testimonianze in quelli che potremmo definire “comizi di umanità”. È stata quindi realizzata una serie di interviste che hanno portato negli scorsi mesi Appino in tutta Italia, nei luoghi più svariati (carceri, centri diurni, scuole etc.): l’artista a disposizione dell’umanità che vuole e sente di dover raccontare - nel ruolo di intervistatore - che raccoglie quanta più umanità possibile per un racconto corale profondo, intenso e ricchissimo di sfumature. A questo scopo, è stato coinvolto Davide Barbafiera (soundscape designer, musicista e attore) che si è occupato assieme ad Appino di intervistare quante più persone possibili, di ogni tipo ed età, sugli argomenti più svariati. La mole di registrazioni è stata poi selezionata, tagliata, filtrata e posizionata all’interno del lavoro, rispettando il criterio dei macro-argomenti che le canzoni si propongono di trattare, in cui diversi field recording contribuiscono ulteriormente all’ambientazione.

Martedì 21 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

BEN PASTOR

LA FINESTRA SUI TETTI

Ben Pastor nel libro La finestra sui tetti e altri racconti con Martin Bora (Sellerio) scrive otto preziosi tasselli che si incuneano mirabilmente tra i romanzi con protagonista l’ufficiale dell’esercito tedesco Martin Bora, l’eroe tormentato al servizio di controspionaggio militare del Terzo Reich con cui Ben Pastor ha conquistato gli appassionati del giallo storico. Tra scenari di guerra, omicidi e indagini al fronte, l’ufficiale della Wehrmacht è sempre più stretto nel suo dilemma morale: obbedire o ascoltare la propria coscienza? Partecipa lo scrittore e attore Gianluca Meis, presidente di Acli Arte e Spettacolo Padova. Evento in collaborazione con La Foresta di Sherlock.

La saga in giallo dedicata al tragico, malinconico ufficiale della Wehrmacht ha un carattere romantico che nei racconti viene accentuato ancor più che nei romanzi. Proprio perché centrati sull’eroe solitario sconfitto in partenza. Nel 1941, in un villaggio ucraino abbandonato dai sovietici, von Bora in-contra Vladimir Propp, lo scienziato leningradese che scoprì lo schema universale della fiaba popolare; con un tale esperto di folklore al fianco, inizia a investigare sull’omicidio di una strega-prostituta. Anche negli altri racconti, è come se l’amletico detective cercasse nella più attenuata assurdità del delitto un riparo dalla più grande assurdità della guerra; ad aiutarlo, in questa fuga in una norma paradossale, è come se ci fosse un secondo personaggio, un quasi nemico-amico, volontario o meno. A Praga nel 1942, mentre Heydrich pianifica la soluzione finale per gli ebrei cechi, sono due vecchietti nel cortile sotto alla finestra che attraggono la sua attenzione durante un’indagine su un collaborazionista assassinato. Il pensiero della moglie Dikta è il dolce veleno che lo toglie dal giaciglio d’acciaio di Stalingrado. Il vecchio maestro che denuncia il figlio ai nazisti, in un villaggio della Russia occupata, riporta Martin a una vendetta familiare in quelle terre di sangue. Le altre storie della seconda parte hanno luogo sotto i cieli più luminosi dell’Italia occupata. Un delitto passionale nel veronese del ‘43 che coinvolge un prete, le guardie di Salò, una vedova. Un gioielliere a Littoria ucciso per una spilla dal nome allusivo, il nodo d’amore. Un vecchio su un treno, in Toscana nel 1944, che racconta dell’omicidio di due amanti. Una specie di faida familiare sull’Appennino e l’astuzia di un partigiano. L’opera narrativa di Ben Pastor è la biografia ideale di un uomo tormentato dal delitto e dalla guerra, in cui è incarnato il dramma feroce di una parte degli ufficiali della Wehrmacht sotto Hitler. La storia di un Io diviso: un uomo giusto dentro una divisa sbagliata, un investigatore angosciato dall’insensatezza del dovere in mezzo ai milioni di assassinati dalla guerra.

Mercoledì 22 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

NICOLA PESCE

IL SAPORE DELL’ALBICOCCO

Nicola Pesce torna in libreria con il suo nuovo e atteso romanzo Il sapore dell’albicocco (Mondadori). Un camino accesso, un caffè caldo, le storie e i ricordi. Forse basta questo per essere felici.

La vita vera è fatta di piccole cose, di un camino acceso, un buon libro da leggere e delle storie da raccontare. Nicola Pesce riprende il calore della narrazione dei suoi due libri precedenti e la sua tenera capacità di commuovere attraverso parabole brevi e di insegnare a percepire a fondo i sentimenti. E mette il tutto al servizio di un intreccio nuovo. Un vecchio e famoso scrittore che, ormai eremita nella sua casa sperduta nel bosco, racconta i fatti e le storie che hanno reso la sua vita degna di essere vissuta. Un racconto toccante e nostalgico che fa capire cos’è la felicità.

Venerdì 24 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

MATTEO STRUKUL

MARIANNA

Un amore maledetto. Una storia nera di sangue e santità, peccato e redenzione. Coniugando il rigore della ricostruzione storica a una narrazione appassionata, nel libro Marianna (Nord-Sud ) Matteo Strukul mette in scena la vicenda della monaca di Monza, indimenticata protagonista dei Promessi sposi. Come in una confessione, Marianna in queste pagine dense di terrore e pietà rivela ai lettori e alle lettrici la sua parabola di passione e delitto. Partecipa la giornalista Sara Zanferrari.

Murata viva in una cella, una donna bellissima si consuma nel proprio tormento: è Marianna Virginia de Leyva, già monaca feudataria di Monza. ‘Cinque braccia per tre’ ripete a se stessa: tanto è lo spazio buio e angusto nel quale vivrà fino alla morte. La sua colpa? Aver amato di una passione infuocata Gian Paolo Osio quando era vicaria del monastero di Santa Margherita, costretta a prendere i voti da un padre assente e tiranno. Nella disperazione della prigionia, Virginia ripercorre la sua storia, in una girandola di immagini nere d’orrore e rosse di sangue. A partire dal giorno fatidico in cui lo vide per la prima volta, di là dal muro che separava il convento dalla sua abitazione. Ricorda quanto cupi e profondi fossero i suoi occhi e quanto i suoi sensi s’accesero d’un sentimento bruciante mentre la pelle pareva andarle a fuoco. Che cosa rimane ora di lei? Da quanto dura il suo castigo? E infine, come guadagnarsi il perdono, se un perdono esiste per un’anima come la sua?

Lunedì 27 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

PERSONAL BOOK SHOPPER

Continuano gli appuntamenti con Valentina Berengo, la Personal Book Shopper che, con il gruppo di lettura della Feltrinelli di Padova, ricerca, sceglie e analizza i libri che aiutano a indagare lo stato d’animo attraverso il piacere della lettura.

Martedì 28 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

GABRIELE CLIMA e AGNESE FRANCESCHINI

TE LO PROMETTO

Incontro con Gabriele Clima e Agnese Franceschini autori del libro Te lo prometto (Feltrinelli). Un romanzo che è un incredibile inno alla vita e un invito ad assaporarne ogni singolo, preziosissimo istante che ci è donato.

Quando Agnese entra in ospedale per la prima volta, nel maggio del 2013, ha sette anni, due sorelle e una leucemia linfoblastica acuta. Agnese comunque ha voglia di vivere, un desiderio incontenibile che supera ogni immaginabile confine. Lo sanno bene Miriam, Titti ed Ester, che si prenderanno cura di tutto il suo iter ospedaliero sostenendola giorno e notte, anche quando il trapianto di midollo apparirà inevitabile. Con loro Agnese imparerà la bellezza delle piccole cose, uno sguardo, un sorriso, un maglione con le renne, un pesce rosso messo per gioco in una sacca per la flebo; imparerà che ci sono persone che della vita si prendono cura come delle piante, coltivandola e facendola fiorire. E quando, all’età di tredici anni, lascerà per sempre tutti gli ospedali, Agnese sentirà di amare la vita, se possibile, ancora più di prima.

Mercoledì 29 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

BEATRICE MAUTINO

LA SCIENZA DEI COSMETICI

La scienza dei cosmetici (Gribaudo) è il nuovo libro della seguitissima divulgatrice scientifica Beatrice Mautino @divagatrice. Un volume tutto dedicato ai cosmetici in cui si racconta in modo chiaro e diretto questo vasto mondo, facendo ordine tra i miti e le promesse del marketing, e rassicurando chi teme tutto ciò che è chimico.

Che cosa distingue una pelle grassa da una mista o secca? Con che cosa possiamo detergerla perché sia ben curata? Che differenza c’è fra un deodorante e un antitraspirante, e quale usare per le proprie esigenze? Che cos’è la cellulite dal punto di vista scientifico, ed esistono prodotti che funzionano realmente nel contrastarla? Quali sono i principi alla base dei dentifrici sbiancanti? Sono sicuri? Ogni giorno applichiamo sulla nostra pelle saponi, dentifrici, tonici, mascara, rossetti, creme di bellezza, solari, idratanti e molto altro. E ogni giorno il marketing ci propone nuovi prodotti “miracolosi”, magari al tempo stesso “sostenibili” e “green”. Ma, oltre le esigenze delle aziende e i miraggi della pubblicità, che cosa c’è di vero? E come possiamo scegliere i prodotti migliori per noi? A queste e a molte altre domande risponde Beatrice Mautino, biotecnologa, divulgatrice, scientifica e autrice di bestseller, nel suo nuovo libro dalla grafica pop in cui rivela fatti, curiosità e principi scientifici della cosmesi, aiutandoci a risolvere dubbi, a smascherare bufale e rispondendo a quesiti posti anche da professionisti e dalle professioniste del settore alla ricerca di soluzioni efficaci. Tutto spiegato sia dal punto di vista pratico sia da quello rigorosamente scientifico.

Giovedì 30 novembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

LUCA PIETI

GIOVANI, SOCIAL E DISOCCUPATI

Incontro con Luca Pieti psicologo, formatore, docente presso l’Università di Padova e autore del libro Giovani, social e disoccupati (Franco Angeli). Un volume utile per comprendere questa nuova realtà sociale offrendo dei validi strumenti per una riflessione più profonda così da affrontare il complesso scenario del lavoro e dell’approccio delle nuove generazioni nella società.

Nel panorama contemporaneo del mondo del lavoro emerge un inquietante paradosso: la crescente riluttanza delle nuove generazioni a intraprendere una ricerca attiva di impiego, nonostante l’affannosa e crescente richiesta da parte di imprenditori, aziende e piccoli commercianti. Da Nord a Sud, assistiamo a un fenomeno che non riguarda solamente l’abbandono precoce del lavoro, ma anche la mancanza di vero impegno nel cercarlo. Cosa spinge i giovani di oggi a distaccarsi così drasticamente dalle tradizionali dinamiche occupazionali? Veramente i giovani non hanno più voglia di lavorare? Davvero non sono più disposti ad investire in un lavoro? Il libro si addentra in questo labirinto di domande attraverso analisi psicologiche e sociologiche, per svelare le cause dietro tale comportamento. In un mondo dove i social network influenzano profondamente le nostre visioni e le differenze culturali continuano a mutare, è essenziale comprendere come la percezione della realtà dei giovani diverga in modo così marcato da quella delle generazioni precedenti. L’autore ci guida in un percorso di scoperta originale e a volte inaspettato, esplorando come la trasformazione dei valori, delle aspettative e delle aspirazioni possa aver condotto a un cambiamento radicale nel rapporto con il mondo del lavoro. Un saggio utile per chi desidera sondare le profondità di questo fenomeno e sfida generazionale, offrendo spunti di riflessione su come affrontare e comprendere il presunto disimpegno lavorativo dei giovani.

Venerdì 1 dicembre – ore 18

Feltrinelli - via San Francesco, 7

LAURA SCHETTINI

L’IDEOLOGIA GENDER È PERICOLOSA

Laura Schettini, docente di Storia delle Donne e di Genere all’Università di Padova presenta L’ideologia gender è pericolosa (Laterza). Un libro che a partire da una prospettiva storica guarda alla centralità che il gender ha guadagnato nel discorso pubblico e politico contemporaneo e ai significati che gli sono stati attribuiti nei conflitti sociali passati e presenti.

Già a metà degli anni Novanta il cattolicesimo conservatore e la destra populista iniziarono a lanciare allarmi contro i pericoli a cui una fantomatica ‘teoria del gender’ esporrebbe la società contemporanea. Oggi, il nemico è ‘l’ideologia gender’, un’etichetta che serve ad evocare l’attacco, unitario e programmatico, che una molteplicità di soggetti starebbe sferrando all’ordine naturale alla base della nostra società e garanzia del suo futuro. Perché anche se “gender” è una parola moderna, questa sfida è iniziata davvero molto tempo fa e innerva la nostra lunga storia nazionale. Un processo a cui conviene prestare attenzione, oltre le comode semplificazioni.

