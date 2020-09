Degustazioni e appuntamenti aspettando l'autunno: gli eventi a Ca' Lustra di settembre

È arrivato settembre! La vendemmia è iniziata, ma non mancano le occasioni per continuare a scoprire il mondo del vino insieme. Di seguito tutti gli appuntamenti del mese a Ca’ Lusta.

Domenica 6 settembre - Degustazione Guidata “Volando in Sicilia”

Sul finire dell’estate ci concediamo un viaggio sensoriale in Sicilia.

Siamo a Partinico, un territorio sferzato dal Maestrale che assorbe i profumi del Tirreno, dove è iniziata la nostra avventura siciliana nel 2005 con l’acquisizione dei primi appezzamenti.

Con questa degustazione vogliamo condividere con voi il nostro progetto in continua evoluzione. Vi proporremo sia annate in corso che alcune annate passate, nonché alcuni esperimenti, in modo da presentarvi una panoramica delle nostre scelte produttive, facendovi scoprire nel calice i profumi, il calore e le note mediterranee della Sicilia.

Per scoprire i vini in degustazione, clicca qui.

Info utili

La degustazione può essere svolta in coppia o in piccoli gruppi all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina, in tavoli separati e distanziati nel nostro giardino. Ultimo orario per la degustazione alle ore 18.30.

Durata: 1 ora circa

Costo: 15 euro a persona

È consigliata la prenotazione. Per prenotare: info@calustra.it – 0429 94128

Giovedì 10 settembre - Ca’ Lustra al Tavern di Arquà: storia di vino e cibo

Dai nostri vigneti all’oceano Atlantico, dalla Svizzera ai pascoli di Roccaverano: un viaggio alla scoperta del gusto della terra e del mare, accompagnati dai vini Ca’ Lustra - Zanovello al Tavern di Arquà.

Giovedì 10 settembre saremo ospiti del ristorante Tavern di Arquà nel meraviglioso borgo di Arquà Petrarca per vivere un’esperienza unica.

La tradizione veneta sposa il profumo di terre lontane in questa serata speciale, dedicata all’abbinamento fra i nostri vini e la fantasia dello chef Enrico Fracasso.

Per scoprire il menù creato per l’occasione, clicca qui

Info utili

Giovedì 10 Settembre ore 20 al Tavern di Arquà Via Scalette 1, Arquà Petrarca PD.

Per raggiungere il Tavern di Arquà, clicca qui.

Costo 55 euro a persona

È obbligatoria la prenotazione. Per prenotare: pesce@tavern.it – 335 7154503

Mercoledì 16 settembre - Messaggi in bottiglia SOLD OUT

Degustazione inconsueta che nasce dalla voglia di condividere una bottiglia di vino assieme ad altri appassionati.

La degustazione è sold out, ma vi potete iscrivere alla lista d'attesa. Nel caso di disdette verrete avvisati automaticamente.

Per scoprire di più, clicca qui

Informazioni generali

La cantina è aperta tutti i giorni

Vi aspettiamo tutti i giorni nel giardino della nostra cantina.

È possibile prenotare una degustazione guidata o concedersi un piacevole momento di relax gustando un calice di vino e un tagliere di salumi e formaggi locali.

Gli orari:

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.30

sabato 8.30-20

domenica 10-20

Il punto vendita in cantina è aperto tutti i giorni per i vostri acquisti con gli stessi orari.

Per essere sicuri di trovare un tavolo libero raccomandiamo la prenotazione: 0429 94128 – info@calustra.it

Rimanete aggiornati sulle nostre degustazioni e sugli eventi in programma visitando il sito www.calustra.it.

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei