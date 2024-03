Gli eventi della settimana al Museo della Padova Ebraica

Prezzo non disponibile

Di seguito gli eventi del Museo della Padova Ebraica.

Sulle note di Pesach

Lunedì 1 aprile 2024

alle ore 11 e alle ore 15

Il percorso inizierà al Museo con l’ascolto di musiche ed il racconto della ritualità del Seder, in ebraico “ordine”, suggestiva cena nel corso della quale vengono rievocate e discusse secondo un ordine prestabilito le fasi dell’Esodo. Verranno riprodotti, audio e video di canzoni tradizionali, tra cui Kadesh Urechatz, Mah Nishtanah, Dayenu, Had Gadya e Chi sapesse.

L'itinerario si conclude con la visita alla Sinagoga Italiana

L’evento dura circa un’ora e mezza

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione

inviando una email all'indirizzo: museo@padovaebraica.it

oppure scrivendo un messaggio

al numero Whatsapp 376 225 6076

o chiamando lo 049661267

(dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16)

Il Museo è aperto regolarmente

lunedì e giovedì dalle 10 alle 17

domenica dalle 10 alle 18

"Dove comincia la pace Israele: il dolore e la luce oltre il buio"

Domenica 7 aprile 2024

alle ore 18

al Museo della Padova Ebraica

Edna Angelica Calò Livne

insegnante, regista, scrittrice e direttrice artistica

della Fondazione Beresheet LaShalom

e

Yehuda Livne

Direttore dei centri di formazione e

responsabile della sicurezza del Kibbutz Sasa

modera

Gina Cavalieri

Presidente Fondazione per il Museo della Padova Ebraica

Il 7 ottobre 2023 l’attacco terroristico di Hamas in Israele

ferisce profondamente il Paese e innesca la guerra.

Vogliamo riflettere su quanto sta dolorosamente accadendo per due popoli,

ma anche provare a guardare la luce oltre il buio.

Lo facciamo con due attivisti ed educatori che da decenni,

dal loro kibbutz vicino al confine con il Libano,

lavorano quotidianamente insieme a giovani israeliani e palestinesi,

ebrei, cristiani, musulmani, drusi,

per la costruzione di un futuro di riconoscimento, incontro, comprensione e pace.

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.