Famiglie in festa

Tutte le famiglie sono invitate a partecipare alla festa di piena Primavera nel grande prato di San Bellino. Per l'occasione sarà cucinata allo spiedo una grande porchetta con cui fare gustosi panini. Durante il pomeriggio saranno presenti due band musicali per ascoltare insieme buona musica dal vivo, mentre i bambini potranno partecipare alle divertenti attività proposte da Bibliosanbe. Alle 17.30 è prevista la prima gara di Torte Salate con simpatici premi per i vincitori. Vi aspettiamo dalle 15.30.

Info: https://www.facebook.com/sanbecircolo/.