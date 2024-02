FantasticaMente clown, teatro per famiglie domenica a Montegrotto Terme

«FantasticaMente» di e con Antonio Brugnano è lo spettacolo che andrà in scene domenica prossima, 25 febbraio, alle 17 al centro comunale - biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme, dedicato alle famiglie e ad ingresso gratuito.

È il racconto di un narratore un po’ distratto che, fra il serio e il clownesco, leggerà ed interpreterà le storie scritte da alcuni dei più grandi autori mondiali di fiabe e racconti per l’infanzia. Il protagonista dello spettacolo attraverso l’arte della narrazione userà i mondi fantastici popolati da Re, draghi, luoghi magici e bambini invisibili per toccare il delicato argomento dei “sogni”, del “coraggio” ma anche della “felicità”. Il risultato sarà una performance che partirà dal teatro d’attore, essenzialmente narrato, per poi lentamente sfociare nell’animazione teatrale dove i piccoli spettatori vengono coinvolti, con suggerimenti e consigli.

Prenotazione su Eventbrite. Informazioni 393 9812287