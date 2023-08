Amyl & The Sniffers, il ferragosto rock del Parco della Musica

Veloci, rumorosi, scatenati e divertenti: per animare un sonnecchiante ferragosto cittadino non c’è davvero niente di meglio di Amyl & The Sniffers, punkrock band australiana impegnata in un vorticoso tour europeo la cui unica data italiana si consumerà al Parco della Musica (Parco d’Europa) di via Del Pescarotto, martedì 15 agosto alle 21.

Nati appena nel 2016, Amyl & The Sniffers sono una relativa novità nel mondo del punk rock, eppure in pochi anni sono riusciti a farsi conoscere dagli appassionati di tutto il mondo come una delle band più interessanti, esagerate e veloci del panorama. Due i dischi al loro attivo, l’ultimo dei quali, Comfort to me, uscito nel 2021 è il fulcro del tour attuale. Accanto a loro, a completare uno show davvero esplosivo, il punk rocker Miniskirt.

Gli spettacoli

Nel mese di agosto la programmazione del Parco della Musica raggiunge un livello davvero altissimo: già i concerti di Dropkick Murphys, lo scorso 9 agosto, e quello di Amyl & The Sniffers erano date uniche in Italia, così come lo saranno quelle dei While She Sleeps e King Gizzard and the Lizard Wizard. Ecco il programma dei prossimi due mesi:

Il programma dei prossimi eventi al Parco della Musica

17 agosto: While She Sleeps

22 agosto: King Gizzard and the Lizard Wizard

3 settembre: Kiroku, festival della cultura giapponese

8 settembre: Eiffel 65 (Future Vintage Festival)

(Future Vintage Festival) 9 settembre: Cosmo dj-set (Future Vintage Festival)

