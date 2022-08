Ferragosto a Villa dei Vescovi, tutti gli appuntamenti in programma per grandi e piccini

È un Ferragosto all’insegna del relax e della scoperta della storia in un angolo paradisiaco dei Colli Euganei quello proposto da FAI – Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova). Per festeggiare insieme l’estate e per vivere in maniera alternativa la tradizionale gita fuori porta di Ferragosto, Villa dei Vescovi ha previsto un ricco programma di attività: Visite guidate a orario fisso per scoprire gli interni e gli esterni della Villa, attività e giochi campestri per i più piccoli e le loro famiglie, una speciale Caccia al Tesoro alla scoperta di fiori e piante nel Parco della Villa e possibilità di pic-nic negli spazi verdi del Brolo, portandolo da casa.

Il servizio presso Enoteca della Strada del Vino dei Colli Euganei e Bistrò Villa dei Vescovi non sarà attivo.

Orari

Dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17

Prezzi

Visite in autonomia

Iscritti FAI: gratuito; Intero: 11 euro; Ridotto Residenti (Comune di Torreglia): gratuito; Ridotto 6-18 anni: 5 euro; Studenti 19-25 anni: 6 euro; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Ingresso con visita guidata :

Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia: 6 euro; Intero: 20 euro; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni: 10 euro

Ingresso Parco:

Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Torreglia: gratuito; Intero: 5 euro; Ridotto 6-18 anni: 3 euro; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 15 euro

Ultimo ingresso consigliato ore 17.

Info web

https://www.facebook.com/events/379292357629302/379292367629301/

Foto articolo da comuniato stampa FAI - Villa dei vescovi - Foto ©Martina Vanzo