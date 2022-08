Festa dell'Assunta a Galzignano Terme

Anche quest'anno, dal 13 al 15 agosto, ritorna la “Festa dell'Assunta” in piazza Santa Maria Assunta e in via Roma al centro Parrocchiale dove non mancherà la buona cucina (stand gastronomico dalle 19 alle 22 ).

