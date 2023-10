Festa di Comunità ad Altichiero. Meravigliose attività all'aria aperta per tutti i bambini. In occasione della Festa di comunità di Altichiero, vi aspettiamo numerosi negli stand gastronomici, nello spazio dedicato ai giovani e nel nostro Mercato di domenica 8 ottobre.

Non mancheranno speciali e interessanti attività per i più piccoli: laboratori sabato pomeriggio e giochi in legno di una volta e in strada durante tutta la giornata di domenica.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Il programma: