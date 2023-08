La festa della costata 2023 a Campodoro

Prezzo non disponibile

Evento da post Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070859767534

La Festa della Costata con Chef Mr.Big torna a Campodoro con un menù esplosivo!

Un evento all'aperto che dura 6 giorni, con ingresso

Completamente gratis

Campodoro (PD), via Palazzina

Dal 30 agosto al 4 settembre 2023

Ingresso libero

Fiumi di birra tradizionale e artigianale

I migliori tagli di carne sashi

Cocktails bar e...

Una festa diversa ogni sera

Attenzione

Il 30 agosto masterclass con Fabrizio Nonis "Beker" e cena su prenotazione.

Isla Bonita – city beach festival

Mercoledì 30 agosto - gym party

Giovedì 31 agosto - Alma tecno music

Venerdì 1 settembre - Asbro on fire

Sabato 2 settembre - Pazzeska

Domenica 3 settembre - yep party

Lunedì 4 settembre - dj set Alberto Pinato e special Guest Aryfashion

Stand

Stand aperti tutti i giorni dalle 19.30 alle 24.

La Festa della Costata è per tutti... puoi scegliere il taglio che vuoi, quello da 4 o 7 etti, oppure quella da chilo con osso. Ci sono molte altre novità nel nostro menù, ricco e delizioso come pochi altri!

Per ulteriori info

327 400 35 74

associaziomeagliamici@gmail.com

Isla Bonita – city beach festival presso Festa della Costata, Campodoro (PD)

Il 31 agosto e dal primo al 4 settembre

Eventi, musica, aperitivi, Zona Bar, Area food e non solo…

Novità

Tutte le sere potrete degustare i succulenti panini dello chef Mr. Big.

Il menu prevede diverse scelte di carne per soddisfare tutti i palati:

- Panino PULLED PORK

- Panino PULLED TACCHINO

- Panino BALTIMORA PIT BEEF

Programma

Giovedì 31 agosto

Dalle 21

Alma techno musica

your tech house music

Sbarca all’Isla uno dei migliori eventi tech house di Padova e Vicenza

#goodpeoplelistentotechnomusic #feelthevibes

In console Marco Bonello e Annarita Console

Live show MP live percussions

Venerdì 1 settembre

Dalle 18

Aperitivo on the beach

Vieni a dissetarti con i nostri aperitivi e fiumi di birra in compagnia dei tuoi amici

Hai fame? Voglia di cenare? Prova i gustosi panini dello Chef Mr. Big… bontà assicurata

Dalle 21

Asbro on fire

Un ciclone musicale che spazierà tantissimi generi musicali, dai spezzoni che tanto ci facevano cantare qualche anno fa, fino alle hit dei giorni nostri mixati con tanta ignoranza!

#asbronzatissimi #CRsete

In console TBA

Sabato 2 settembre

Dalle 18

Aperitivo on the beach

Vieni a dissetarti con i nostri aperitivi e fiumi di birra in compagnia dei tuoi amici

Hai fame? Voglia di cenare? Prova i gustosi panini dello Chef Mr. Big… bontà assicurata

Dalle 21

Pazzeska

Direttamente da Villa Bonin, la one night dedicata al mash-up della musica che hai nel cuore!

#italiansdoitbetter

In console Vittorio Mazzon

Vocalist Diego De Col

Domenica 3 settembre

Dalle 18

Aperitivo on the beach

Vieni a dissetarti con i nostri aperitivi e fiumi di birra in compagnia dei tuoi amici

Hai fame? Voglia di cenare? Prova i gustosi panini dello Chef Mr. Big… bontà assicurata

Dalle 2

Yep! Party

Genuine fashion destroy party

Since 2010, il party elettronico #pazzesco per eccellenza!

In console TBA

Lunedì 4 settembre

Dalle 21

Special guest ARYFASHION

Arriva nella nostra spiaggia la regina del Besame, speaker di Radio Wow, una delle ShowGirl più amate in assoluto, insomma lei… ARYFASHION

In collaborazione con Radio Wow, una serata fuori dagli schemi perché a noi piacciono le cose pazze !!

In console Alberto Pinato

Festa della Costata, via Palazzina 1, Campodoro (PD)

