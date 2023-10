Festa dei pomi a San Pietro Viminario

È arrivato l'autunno e con lui la tradizionale Festa dei Pomi! Domenica 15 ottobre in piazza San Pietro vi aspettiamo con tante novità!

Venite a visitare la Fiera Mercato dove potete trovare di tutto:

Carrozze con cavalli

Trattori leggendari

Mostra Pomologica e tantissimi giochi

Tradizionale forno a legna con i panini farciti fatti al momento. Quest'anno vi vogliamo deliziare il palato con:

panini con speck, brie e mele

risotto con mele e speck croccante

SpritzaMELA aperitivo a base di mela

Non mancano le caldarroste e gli spritz e DJ set tutto il giorno a tenerci compagnia per tutto il giorno. Il circolo parrocchiale ci degusterà con fritti e birra artigianale. Alle 11.30 ci sarà la premiazione delle eccellenze paesane. Con la collaborazione del Chicco di Grano ci sarà il Truccabimbi e laboratori ludici. Grazie a Umami Bistrot dalle 15.30 alle 17 laboratorio per bambini Riccio Crispino. Ci farà visita la contrada San Cosma con mercatino e i tamburini. L'associazione Arcobaleno di Due Carrare farà uno spettacolo di pattinaggio ai campi sportivi alle 16. Per l'occasione le principali attività commerciali del paese resteranno aperte pronte ad accogliervi.