"In che senso?", torna la festa dell’Acr in piazza delle Erbe

Tradizionale appuntamento domenica 24 marzo 2024 con la Festa diocesana delle Palme 2024, che vedrà confluire in piazza delle Erbe a Padova migliaia di bambini/e e ragazzi/e dell’Acr, dell’Iniziazione cristiana e degli Scout, insieme ai loro genitori e animatori per vivere un momento di preparazione alla Pasqua e incontrare il vescovo Claudio.

A partire dalle ore 15 la piazza si animerà di voci, di volti e di tanti ramoscelli colorati che poi i giovanissimi si scambieranno.

Titolo della festa di quest’anno è In che senso?

Interrogativo che richiama da un lato la ricerca di una direzione e dall’altro si collega ai cinque sensi, che saranno protagonisti della festa e aiuteranno i partecipanti a vivere la dimensione relazionale e sperimentare la gioia della Pasqua, scoprendo che Gesù cammina per le strade del mondo alla ricerca di ciascuno per creare relazioni e che ciascuno di noi è chiamato a dare sempre il meglio, nonostante fatiche e difficoltà, per favorire l’incontro e la relazione con l’altro.

L’appuntamento per tutti è alle ore 15 in piazza delle Erbe a Padova.

Successivamente prenderà vita una processione animata in giro per le piazze di Padova, per poi ritornare sempre in piazza delle Erbe dove si concluderà alle 17.

La Festa delle Palme conclude il tempo di Quaresima e apre la Settimana Santa che accompagna alla Pasqua del Signore.

Settimana che vedrà altri appuntamenti diocesani:

Mercoledì 27 marzo , a partire dalle ore 19.15 , all’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd) l’appuntamento è con la Via Crucis diocesana dei giovani, dal titolo “ Oltre ogni speranza ”. Durante la Via Crucis saranno raccolte offerte da devolvere all’Arche Kenya, realtà che da anni l’OPSA stessa sostiene. L’Arche Kenya è una realtà fondata a Nyahururu – Kenya nel 2008 in risposta ai bisogni degli adulti con disabilità intellettiva;

