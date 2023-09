Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca

Prezzo non disponibile

Tona la Festa della giuggiole l'1 e l'8 ottobre e? nel Borgo di Arquà Petrarca.

Per la 43ª edizione si prepareranno i tradizionali "Panni medievali" con il pane cotto in forni a legna da esperti panificatori, accompagnati dai vini dei Colli Euganei. Non mancheranno poi spettacoli, rievocazioni storiche, conferenze ed esibizioni.

Programma

Sabato 30 settembre

ore 18 Presentazione del libro “Il Ritorno” di Emanuela

Candeo all'Oratorio della SS. Trinità, Via Castello 6.+

Domenica 1 ottobre

ore 9 Apertura stand della Pro Loco e degli espositori da Piazza Petrarca a Piazza San Marco

ore 10 Atmosfere medievali per le vie del Borgo con figuranti in costume (fino alle 13)

ore 10.30 Esposizione degli uccelli rapaci di Vanessa sul sagrato della Chiesa della Santa Maria Assunta in Piazza Petrarca. Processione lungo le vie del Centro Storico

ore 15 Esibizione degli Sbandieratori della Città Murata di Montagnana in Piazza Petrarca e Piazza San Marco. Sul sagrato della Chiesa esibizione del gruppo di Ginnastica Dinamica Militare

ore 19 Chiusura dello stand della Pro loco e degli espositori.

Domenica 8 ottobre

ore 9 Apertura stand della Pro Loco e degli espositori da Piazza Petrarca a Piazza S. Marco

ore 10 Atmosfere medievali per le vie del Borgo con figuranti in costume (fino alle 13)

ore 10.30 Esposizione degli uccelli rapaci di Vanessa sul sagrato della Chiesa della SS. Trinità in Piazza Petrarca

ore 15 Sul sagrato della chiesa esibizione del gruppo Ginnastica Dinamica Militare

ore 15.30 Esibizione della cavalleresca contrada di Monticelli che si concluderà alle 18 circa

ore 18.30 Sul sagrato della Chiesa della SS. Trinità in Piazza Petrarca con una "focosa" coreografia di tamburini e sbandieratori

ore 19. 30 Chiusura dello stand della Pro loco degli espositori.

Vi aspettiamo per vivere due giorni immersi nella magica atmosfera autunnale di uno dei Borghi più belli d'Italia

Pesca di beneficenza nella Parrocchia di Arquà.

Info web

https://www.facebook.com/prolocoarquapetrarca

https://www.arquapetrarca.com/eventi/

