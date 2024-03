Festa del Pigozzo 2024

Tra Battaglia Terme e Due Carrare si trova una piccola chiesetta risalente al 1736, l'Oratorio di Santa Maria, più noto però come "Chiesetta del Pigozzo". Per anni il 25 marzo di ogni anno, giorno dell'Annunciazione, si è tenuta la Sagra del Pigozzo, una festa tradizionale in onore della Madonna del Pigozzo, che si dice che sia apparsa qui ad una donna che, mentre lavava i panni, fu attirata dal rumore di un picchio (pigozzo in dialetto veneto). La sagra era la prima sagra di primavera, occasione per gli abitanti dei paesi limitrofi di fare una bella passeggiata e per i bambini di rotolarsi sull'erba giù per l'argine. La caratterizzavano dolci come i tiramolla fatti a mano, i biscotti pevarini, merende campagnole a base di salame, vino e "ovi duri" (uova sode), giochi campestri e gli immancabili "cuchi", ovvero fischietti di terracotta colorati, rigorosamente fatti a mano, che emettono un suono simile al cuculo.

Negli ultimi anni, per noti motivi, era stata sospesa.

Vorremmo tornare a festeggiare questa ricorrenza che, sebbene piccola, è sempre stata molto cara a tante persone della zona.

Programma della giornata

La ricorrenza è il 25 marzo ma, per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare, abbiamo deciso di anticiparla a domenica 24 marzo.

Dalle 14.30 alle 16.30 sarà aperta la Chiesetta del Pigozzo.

Dalle 14 alle 18, nel porticato della nostra cantina e sul prato adiacente:

degustazione di vini con golosi abbinamenti: salumi, formaggi e non solo, per una gustosa merenda campagnola; con l'occasione si potranno assaggiare anche alcuni dei vini autoctoni da uve antiche ridotti tra le Vigne del Pigozzo

visita ai vigneti (solo su prenotazione)

mostra di cuchi (fischietti in terracotta) con la presenza di due Cucari Veneti che ne dimostreranno la realizzazione

giochi e attività per bambini

Come partecipare?

Un'idea per un pomeriggio in bici? Per l'occasione Viaggiare Curiosi propone un facile tour in bicicletta dal Bike Point di Galzignano Terme; il tour comprende il noleggio della bicicletta per un tour in bici in autonomia (senza guida), la mappa del percorso, l'assistenza meccanica e tecnica e la degustazione in cantina (3 vini più abbinamenti) e si può trovare(solo su prenotazione a Viaggiare Curiosi - per info 328-4089272)

L'ingresso è gratuito ma per motivi organizzativi richiediamo la prenotazione compilando il form oppure al nostro numero whatsapp 379-2927162.

Le degustazioni sono a pagamento.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.

In breve

Quando

Domenica 24 marzo dalle 14 alle 18

Dove

Presso la Cantina Salvan - Vigne del Pigozzo via Mincana, 143, 35020 a Due Carrare - PD

Costo

Ingresso gratuito, degustazioni a pagamento

Info web

https://www.salvan.it/eventi/festa-pigozzo-2024/