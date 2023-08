“Bella Ciao”, la festa de l’Unità provinciale di Padova al Parco Milcovich

“Bella Ciao”, l’edizione del 2023 della Festa de L’Unità di Padova provinciale dall’8 al 17 settembre, torna nella splendida cornice del Parco Milcovich in Arcella a Padova.

La Segretaria Provinciale PD Padova afferma: «Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito della Segretaria nazionale Elly Schlein a interpretare questa come un’estate di mobilitazione e stiamo organizzando una dieci giorni di dibattiti ed eventi con buona cucina e tanta voglia di approfondire, discutere e conoscere.

Oltre alla Segretaria nazionale Elly Schlein avremo ospiti il presidente del PD e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, gli europarlamentari Brando Benifei e Alessandra Moretti, e ancora Pierluigi Bersani e Gianni Cuperlo, i sindaci dell’asse A4, Sergio Giordani, Damiano Tommasi, Giacomo Possamai e Giorgio Gori, amministratrici e amministratori locali del Veneto, con un sguardo al mondo e al terzo settore con Don Dante Carraro e ancora membri della società civile in un programma che si sta arricchendo di giorno in giorno.

Tanti ospiti e incontri sui temi locali, nazionali e globali, con presentazioni di libri grazie alla libreria organizzata dalle Donne Democratiche e momenti di formazione politica promossi dai Giovani Democratici di Padova. Ad ospitare un programma variegato ci saranno lo spazio giovani e area bar, musica ed eventi, la libreria appunto e l’area giochi.

Riproponiamo in questa edizione oltre alla Cucina tradizionale, con opzioni vegetariane e vegane, anche l’Osteria Emiliana, con il rinnovato impegno dello storico nucleo di volontari che per tanti anni ne ha animato l’attività a partire da Ora Emilia nel 2012, nel pieno spirito di solidarietà con i territori emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni di questa primavera.

Sarà anche l’occasione per portare avanti la raccolta firme per il Progetto di Legge sul Salario minimo, portata avanti dal PD insieme alle opposizioni e attiva in tutta Italia da ieri sul sito nazionale dedicato e nelle feste ed eventi di tutta la comunità dei democratici.

Il PD è una comunità che si alimenta di cultura e di conoscenza, di dialogo e di confronto, di discussione e di valori condivisi: la Festa sarà occasione di rinnovata vicinanza dopo gli anni di stop del Covid, di incontro tra iscritti, Circoli, militanti e simpatizzanti, nella piena consapevolezza che lo stare assieme genera condivisione che poi si traduce in attività, testimonianza e proposte concrete. La politica sana si nutre anche di questa energia dal basso.

Portiamo avanti questa tradizione grazie all’impegno di oltre trecento fra volontarie e volontari, iscritti e simpatizzanti, proponendo la Festa de l’Unità come un punto di incontro e una preziosa occasione di confronto per la nostra comunità e per la società civile, associazioni e organizzazioni, con l’intento di raccogliere tutti gli slanci possibili per costruire insieme buona politica».

