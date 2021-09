Festival delle bande musicali & majorettes in Prato della Valle a Padova

10° Festival delle Bande Musicali & Majorettes

Domenica 3 ottobre 2021

dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 17.45

Prato della Valle | Padova

Dettagli

In occasione della Festa Provinciale del Volontariato e della solidarietà, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato, si svolgerà la decima edizione del Festival delle Bande Musicali & Majorettes, organizzato dall’AMBAC provinciale (Associazione Musicale Bande, Assiemi e Complessi del Veneto), con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Scarica il volantino con il programma

La manifestazione intende far conoscere al grande pubblico questa importante tradizione musicale che vanta gruppi talvolta più che centenari, e che al giorno d’oggi suonano svariati generi musicali (pop, rock, blues, discomusic, e colonne sonore) accanto naturalmente a brani originali per banda, musica classica e operistica per orchestra di fiati.

Info web

https://www.facebook.com/AMBACPadova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...