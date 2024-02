Festival “Digital Artifex” al Centro culturale Altinate San Gaetano

Padova Stories e Confartigianato imprese Padova, in partnership con il Comune di Padova, organizzano il festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale.

Il programma prevede l’esposizione delle eccellenze artigiane del territorio, talk giornalieri sulle macrotematiche dell’innovazione digitale e la proiezione di cortometraggi.

Inoltre, il festival è un’occasione per l’incontro tra studenti e aziende.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili sul sito https://digitalartifexfestival.com .

Dettagli

Tre giorni ricchi di incontri e attività per unire le “apparenti” distanze che esistono tra tradizione e innovazione, tra sapere artigianale e sapere digitale, tra scuola e lavoro. È con questo ambizioso obiettivo che dal 15 al 17 marzo 2024 al Centro Culturale San Gaetano di Padova si terrà la prima edizione di Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale.

Ideata e diretta da Padova Stories e organizzata da Padova Stories e da Confartigianato Imprese Padova in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato al commercio, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, la manifestazione ruoterà attorno alla live expo delle eccellenze artigiane del territorio, a talk giornalieri sulle macrotematiche dell’innovazione digitale e alla proiezione di cortometraggi.

Il festival ospiterà, inoltre, un Career Day in cui verranno create occasioni di matching tra studenti e aziende partner, per rafforzare la rete di valore degli stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello di fornire una bussola alle nuove generazioni, per aiutarle a capire il mondo del lavoro e come le professioni del futuro possano essere svolte nel nostro territorio.

Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale è un evento con il supporto di Galileo Visionary District, Sid-Scuola Italiana Design e Vivaio Blu, e il sostegno di Alì Supermercati, Banca Sella, Nalesso, Poliambulatorio Arcella, SuperAuto, Vodafone Aura, Wintech Sistemi, Confartigianato Imprese Veneto, Upa Servizi Spa, Anap Confartigianato Persone, Upa Servizi Logistici e Immobiliari, Upa Formazione. Media Partner: Radio Peter Pan, Vibra FM, Skuola.net e UniFerpi Padova.

Luogo

Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova

Info web

https://www.padovanet.it/evento/festival-digital-artifex

Foto articolo da comunicato stampa