Festival Solidaria 2023: tutti gli appuntamenti della sesta edizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/09/2023 al 06/10/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo organizza la sesta edizione di Solidaria, una manifestazione per promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, valorizzando le organizzazioni del territorio.

Gli appuntamenti di Solidaria si svolgono in diverse città: Piove di Sacco, Rovigo, Este e Padova.

A Padova il Festival coinvolge diversi luoghi della città, da Palazzo Moroni alla sede del Csv, dal cinema Multiastra alla Fornace Carotta, oltre ad altre sale comunali, fino all'appuntamento in Prato della Valle con la Festa provinciale del volontariato.

La parola che caratterizza l'edizione 2023 è "invisibile".

Il programma della manifestazione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.solidaria.eu.

IN EVIDENZA

Martedì 26 settembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, nella sala Biblioteca del Centro studi e ricerche "F. Franceschi", si svolge l'incontro "L'impegno del volontariato per Padova 2030" - volantino.

Appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Padova.

Domenica 1 ottobre, in Prato della Valle:

- dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, lo sport padovano è presente alla "Festa provinciale del volontariato di Padova", con un’area dedicata all’attività sportiva dove, negli stand degli Enti e dell’Assessorato allo sport del Comune di Padova, è possibile avere informazioni sulle attività proposto in città, conoscere e apprezzare diverse discipline; sono inoltre presenti, lato Lobo di Santa Giustina, due aree dedicate alle esibizioni e uno spazio bimbi;

- dalle ore 10 alle 18, si svolge la "Festa provinciale del volontariato di Padova" - approfondimento.

Venerdì 6 ottobre, dalle ore 17, alla sala polivalente Diego Valeri, si svolge l'incontro "Smart City e la sfida del sociale. L'innovazione digitale al servizio delle comunità" - approfondimento - volantino.

Un'occasione per un dialogo a più voci sulla tecnologia che può aiutare a leggere i nuovi bisogni e a dare risposte innovative in ambito sociale. Partecipano, tra gli/le altri/e, le assessore del Comue di Padova Margherita Cera e Margherita Colonnello.

Per questioni organizzative, si prega di confermare la presenza compilando l'apposito form online.

Per informazioni

Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo

telefono 049 8686849

cell. 328 2847890

email solidaria@csvpadovarovigo.org

sito www.solidaria.eu

pagina Facebook www.facebook.com/solidariacsv

https://www.padovanet.it/evento/festival-solidaria-2023

https://www.solidaria.eu/programma-2023/

Foto articolo da post Facebook