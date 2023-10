Fiera del folpo 2023 a Noventa Padovana

Dal 19 al 23 ottobre torna la Fiera del Folpo di Noventa Padovana, uno degli eventi fieristici più storici e importanti del Veneto. Si comincia giovedì 19 ottobre e sarà un inizio col botto grazie anche alla presenza di una madrina d’eccezione: Cristina D’Avena. Ma tutti e cinque i giorni dell’evento saranno colorati e animati da parate con marching band, artisti di strada e ballerini, musica dal vivo, serate a tema e due postazioni per i Dj Set. Tutti i giorni (anche il sabato mattina e la domenica mattina) “bettolari” e chef di strada prepareranno piatti di qualità con ingredienti tradizionali, a partire ovviamente dal folpo, ma che anche innovativi e stravaganti. Le birre artigianali saranno protagoniste con l’Artisanal Beer Tasting, prima fra tutte la Birra del Folpo, la birra appositamente creata dal Birrificio Artigianale La Villana per l’occasione e proposta sia al Campo dei Tosi (piazza Europa) sia alla Corte dei Bacari, di fronte a Villa Vendramin Cappello Collizzolli.

A fare da scenografia a questa grande festa, Noventa Padovana con le sue bellezze e la capacità di accogliere i visitatori che arriveranno da tutto il triveneto per far rivivere le tradizioni e i sapori della sua antica Fiera, nata dall’incontro la terraferma padovana e la laguna che bagna Venezia. E proprio per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente marino che produce il folpo, ingrediente principe e simbolo della Fiera, l’amministrazione comunale emanerà un’ordinanza per vietare l’utilizzo di posate e stoviglie di plastica al fine di rendere l’evento « plastic free ».

«Sarà la più grande edizione di sempre della Fiera del Folpo - ha dichiarato il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano - a cominciare dal primo giorno, giovedì 19 ottobre, quando avremo il piacere di inaugurare la Fiera assieme ad una star come Cristina D’Avena. Sarà lei a guidare la parata inaugurale da Villa Grimani Valmarana con una marching band e intero corpo di ballo fino a piazza Europa, dove saliremo sul sul palco per cantare assieme a tutti i suoi più grandi successi. Rinnovo quindi a tutti l’invito a venirci a trovare, in particolare modo alle famiglie che sabato e domenica troveranno alla Fiera anche la fattoria didattica, con tanti animali da conoscere e vedere da vicino».

«Abbiamo aggiunto tantissime novità al format della Fiera - ha dichiarato l’assessore alla Fiera e alle attività produttive Davide Iafelice - Dalla parata con musica dal vivo e ballerini che ogni giorno attraverserà la Fiera, alla mascotte Folpy, studiata per i bambini assieme ad una ditta specializzata, alla grande ruota panoramiche dalla quale i visitatori potranno ammirare Noventa. Abbiamo rinnovato piazza Europa che ospiterà quindici birrifici artigianali e ogni sera un evento musicale diverso, dedicato ai generi più amati dai giovani. Pensando a come valorizzare Noventa, infine, abbiamo voluto creare Calle dei Mercanti, un’area dedicata alle attività commerciali di Noventa che vogliono cogliere l’occasione della Fiera per valorizzarsi e trasmettere ai visitatori un’immagine del tessuto commerciale noventano».

Le Novità - Cristina d’Avena madrina della Fiera del Folpo 2023

Giovedì 19 ottobre alle 19.30 Cristina D’avena sarà al fianco del Sindaco Marcello Bano e dell’assessore alla Fiera Davide Iafelice per la parata inaugurale della Fiera in cui muoverà i primi passi anche “Folpy”, la mascotte prodotta appositamente per l’evento da una ditta specializzata. La parata partirà da Villa Grimani Valmarana e sarà composta da 16 elementi della marching band Bloko Intestinao e da 13 ballerini della scuola Flash Dance di Montegrotto che “scorteranno” Cristina fin sotto al palco di Campo dei Tosi (piazza Europa) dove la celebre cantante si esibirà nei suoi cavalli di battaglia, le canzoni dei cartoni animati più amate da grandi e piccini.

Le Novità - una parata ogni giorno alle 19.30

Noventa come New Orleans e Rio. Ogni giorno alle 19.30 dalla rotonda di fronte a Villa Grimani Valmarana partirà una parata con in testa la mascotte della Fiera e dietro di lui la marching band Bloko Intestinhao, ensemble di percussioni e ottoni che reinterpreteranno ritmi sudamericani e funky in chiave street, guidate dal maestro Marco Catinaccio. Un mix esplosivo in grado di coinvolgere il pubblico per le strade d’Italia, così come lasciare a bocca aperta i giudici di Italia’s Got Talent. Al loro fianco, i ballerini della Flash Dance Academy di Montegrotto, 30 anni di attività e un curriculum di collaborazioni di tutto rispetto grazie anche al talento della sua direttrice Giorgia Chiurato. Colori, musica, movimento e allegria per colorare ancora di più la Fiera del Folpo.

Le Novità - Campo dei Tosi ospita Artisanal Beer Tasting

Piazza Europa, ribattezzata per la Fiera Campo dei Tosi, ospiterà 15 birrifici artigianali provenienti da tutto il Veneto. Un’offerta di qualità per l’area della Fiera più rinnovata e dedicata ad un pubblico giovane e amante della musica. Ogni sera infatti sarà dedicata ad un genere musicale diverso, con band e Dj che si alterneranno sul palco dall’aperitivo all’orario di chiusura.

Le Novità - Calle dei Mercanti

È un’area che sorgerà lungo via Roma all’altezza di Piazza Europa. Una location centralissima che l’amministrazione comunale ha voluto riservare alle attività commerciali di Noventa Padovana per dare visibilità e un’occasione di promozione al tessuto economico noventano, essenziale per tenere vivo e vitale il territorio comunale.

Le Novità - La Birra del Folpo

In collaborazione con il Birrificio La Villana è stata creata la Birra del Folpo, la birra della Fiera 2023 e fiore all’occhiello dell’ampia offerta presente al Campo dei Tosi. Una Lager tedesca chiara e pulita in stile Festbier “OctoberFest”, di colore giallo tendente all’oro, maltosità moderatamente elevata e luppolatura leggera. In bocca all’inizio esprime il gusto del malto tedesco con leggeri toni di tostato e miele, in un bellissimo equilibrio tra forza e bevibilità con un retrogusto finale che invita ad una seconda degustazione. Al naso, profumerà di pane tostato con una leggera luppolatura floreale che le dona freschezza.

Le Novità - Ogni sera Dj set e Band, 5 eventi musicali in Campo dei Tosi

Remixata l’offerta musicale della Fiera che quest’anno sul main stage di Piazza Europa, ribattezzata Campo dei Tosi, proporrà cinque serate a tema, ognuna con Dj e musicisti dedicati ad un particolare sound. Si partirà il giovedì con Unifolpo, il party dedicato agli universitari, venerdì spazio ai nuovi ritmi con il reggaeton hip hop del format Folpo Loco, mentre sabato a tenere banco saranno le hit degli anni ’90, suonate dal vivo con chitarre e tastiere dai Digito, band protagonista del Folparty ‘90. Domenica sarà il giorno della musica italiana e dei 24mila Baci di Folpo, il format con i migliori brani dance da cantare e ballare tutti insieme. Lunedì, infine, il finale della Fiera...a sorpresa. Dopo il grande successo della passata edizione, invece, confermatissimo il Dj set dalle 19 in poi sul tetto della roulotte vintage Airstream di Corte dei Bacari con Max Minetto.

Le Novità - Fattoria didattica

In fondo a viale del Patronato si trova l’area più amata dai bambini, la fattoria didattica con asini, cavalli e alpaca in carne ed ossa, da conoscere e accarezzare!

Le Novità - un park dedicato ai monopattini, due per le auto

Come nella passata edizione, verranno allestiti due grandi parcheggi dotati di transfer da e per via Roma, uno in via Leonardo Da Vinci e uno a Noventana vicino alla caserma dei Carabinieri. La novità è rappresentata da un parcheggio a due passi dalla Fiera in piazzetta Gaspara Stampa, che sarà dedicato esclusivamente a chi vorrà utilizzare il monopattino.

Gli orari

Famiglie e agli amanti del buon cibo e delle tradizioni del nostro territorio potranno godersi la Fiera da giovedì e venerdì a partire dalle 19, sabato e domenica dalle 9 fino all’una, mentre lunedì gli stand e le attrazioni apriranno alle 9 e chiuderanno a mezzanotte. Già confermata invece la presenza della Croce Rossa con uno stand che fungerà da presidio e supporto ai visitatori e avrà un’area dedicata alle mamme sia per l’allattamento che per il cambio pannolini dei loro figli.

Sette aree tematiche

La grande area delle Fiera è stata ulteriormente arricchita e razionalizzata allo scopo di rendere più fruibile l’offerta i termini di intrattenimento e enogastronomici nei confronti di diversi target di persone.

1. La corte dei bacari. La corte dei Bacari sarà l’area dedicata ai prodotti e alle creazioni enogastronomiche di qualità. L’area antistante Villa Vendramin Cappello Collizzolli ospiterà una ventina di casette di legno bianche e avrà il suo cuore pulsante musicale in una roulotte vintage Airstream sul cui tetto ogni sera si esibiranno Dj Max Minetto & Frieds. L’area sarà decorata e illuminata con filari di luci calde e arredi in stile. La location ideale per degustare il folpo cucinato in maniere diverse, baccalà e cicchetterie di qualità in un’atmosfera rilassata e intima.

2. Lunapark e giostre. Lungo via Roma e nell’area del parcheggio di Noventello troveranno spazio giostre grandi e piccole. Giochi, colori emozioni e divertimento assicurato per grandi e piccini! A pochi passi da piazza Europa inoltre, in via Caduti sul Lavoro, sarà installata una splendida ruota panoramica dalla quale giorno e notte si potrà ammirare dall’alto la bellezza di Noventa e il brulicare festoso della Fiera. A fianco della Ruota Panoramica, un’altra giostra con vista mozzafiato, lo Sky Tower che innalzerà i visitatori fino a 30 metri di altezza.

3. Campo dei Tosi - Artisanal Beer Tasting. Piazza Europa tonerà ad essere Campo dei Tosi e ospiterà 15 birrifici artigianali provenienti da tutto il Veneto. Un’offerta di qualità per l’area della Fiera più rinnovata e dedicata ad un pubblico giovane e amante della musica. Sul main stage saranno proposte cinque serate a tema, ognuna con Dj e musicisti dedicati ad un particolare sound. Si partirà il giovedì con Unifolpo, il party dedicato agli universitari, venerdì spazio ai nuovi ritmi con il reggaeton hip hop del format Folpo Loco, mentre sabato a tenere banco saranno le hit degli anni ’90, suonate dal vivo con chitarre e tastiere dai Digito, band protagonista del Folparty ‘90. Domenica sarà il giorno della musica italiana e dei 24mila Baci di Folpo, il format con i migliori brani dance da cantare e ballare tutti insieme. Lunedì, infine, il finale della Fiera...a sorpresa.

4. Viale delle Delizie. Il Viale delle Delizie sarà allestito in via Roma nel tragitto che porta al centro sportivo Noventello e al Lunapark. Qui si potranno trovare produttori e i food truck provenienti da tutta Italia. Una strada colorata e piena di profumi e sapori regionali che attireranno frotte di visitatori per un Giro d’Italia del Sapore.

5. Area Sapori e Regioni. Altra grande novità della Fiera del Folpo 2023 e area dal grande potenziale di....gusto. L’Italia è un paese di straordinaria tradizione gastronomica e di prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. Viale del Patronato, nel cuore della Fiera, diventerà per cinque giorni l’area Sapori & Regioni, un vero e proprio tour della cucina tipica dove troveranno spazio tantissimi tesori del gusto delle nostre regioni.

6. Handmade e hobbisti. Viale del Patronato, laterale di via Roma nel cuore del percorso classico della Fiera, ospiterà le bancarelle e gli show room di prodotti artigianali di ogni tipo, ricercatissimi da collezionisti e amanti del «fatto a mano».

7. Aree Expo. Via Roma all’altezza del park della banca e via Caduti sul lavoro: è l’area dedicata all’esposizione di aziende che presenteranno le loro eccellenze nel settore automotive, energia rinnovabile, articoli e prodotti per la casa, il lavoro e complementi d’arredo. L’area sarà animata da Stereocittà, che installerà uno vero e proprio studio mobile dentro il quale si alterneranno conduttori e dj per tutta la durata della Fiera. Il luogo dove le famiglie potranno trovare tutto quello che serve e quello a cui ancora non hanno pensato!

Tornano le Bettole. Saranno 10 le bettole di Noventa Padovana che inizieranno a proporre le loro prelibatezze per tutti già giovedì 19 ottobre dalle 19. Storica espressione delle diverse anime della comunità di Noventa Padovana, le bettole sono l’attrazione storica più nota della Fiera di Noventa e anche quest’anno proporranno cucina casalinga e piatti della tradizione. Con una spruzzata di energia, quella dei tanti volontari dietro i fornelli e tra i tavoli.

1. Bettolone della Pro Loco - della Pro Loco di Noventa Padovana. Posizione. Piazza Giovannelli.

2. Bettola Lega - del gruppo Politico "Sez. Lega Noventa Padovana”. Posizione. Via Roma vicino alla Chiesa SS. Pietro e Paolo.

3. Bettolino « Con Noventa » - del gruppo politico Con Noventa. Posizione. Via XXV aprile.

4. Bettolino dai Ciclisti - del gruppo ciclistico Noventana. Posizione. Via Roma di fronte a via Leopardi.

5. Bettolino Tempo Libero - dell’Associazione Tempo Libero. Posizione. Via Roma all'angolo con via XXV aprile.

6. Bettolino « Bacaro delle Stelle » - dell’Associazione Reset. Posizione. Via Roma di fronte alla Biblioteca.

7. Bettolone « Dai compagni » - dell’Associazione via Marconi 176. Posizione. Via Roma - zona impianti sportivi Noventello.

8. Bettolone dell’Amicizia - dell’Associazione dell’Amicizia. Posizione. Via Roma di fronte alla Scuola elementare Galilei.

9. Bettolone Ranch - della Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Posizione. Area Patronato.

10. Bettolino Garofano Rosso - dell’Associazione Volontari Insieme. Posizione. Via Roma altezza park alberato.

Arrivare alla Fiera in battello

Per chi vuole vivere un’esperienza unica ed immergersi nella Storia di Padova e di Noventa, un battello fluviale percorrerà le storiche rive del Piovego per portare i visitatori alla Fiera del Folpo. Dal centro di Padova (Porte Contarine, all'incrocio tra Via Giotto e Via Matteotti a Padova) l’imbarcazione della Delta Tour Navigazione Turistica approderà a Villa Giovannelli di Noventa Padovana, proprio a due passi dalla Fiera del Folpo! Il tragitto dura 45 minuti, biglietto gratuito con prenotazione obbligatoria.

GLI ORARI

SABATO 21 OTTOBRE

Andata da Padova verso Noventa alle 16.30 e alle 18.30.

Ritorno da Noventa verso Padova alle 17.30 e alle 19.30.

DOMENICA 22 OTTOBRE

Andata da Padova verso Noventa alle 11.30, 14.45, 16.45 e alle 18.45.

Ritorno da Noventa verso Padova alle 13.45, 15.45, 17.45 e alle 19.30.

LUNEDÌ 23 OTTOBRE

Andata da Padova verso Noventa alle 11.30, 14.45, 16.45 e alle 18.45.

Ritorno da Noventa verso Padova alle 13.45, 15.45, 17.45 e alle 19.30.

