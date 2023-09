Proiezione del documentario "C'era una volta in Italia"

Sabato 30 settembre alle ore 16.30 nella Sala del Giardino Cavalleggeri a Padova, Corso Milano 113, il Fronte per la Sovranità Popolare, in collaborazione con il Comitato Diritti Umani e con l'associazione Libera Italia - Uniti si può, proietterà il documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre "C'era una volta in Italia", un film sulla difesa della sanità pubblica.

Seguirà un dibattito sul tema. L'evento avrà termine alle ore 20 circa.