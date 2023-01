Flamenco: "Orígenes, raíces y evolución"

Ultimo imperdibile appuntamento della seconda edizione di Meridiani Paralleli Festival, danze e musiche del Patrimonio Unesco per Padova Urbs Picta. Sabato 21 gennaio 2023 ore 21 al Barco Teatro. Conferenza-spettacolo di Flamenco a cura di Duendarte. Il Flamenco, Patrimonio Unesco dal 2010, nasce e si sviluppa in Andalucía ed è il risultato di secoli di fusione e contaminazione di diversi stili artistici, il folclore popolare e la danza colta e nobile delle corti; di differenti culture e tradizioni delle popolazioni che si sono stabilite in Spagna: arabi, ebrei, afroamericani, gitani.

La “conferenza-spettacolo” accompagna il pubblico, coinvolgendolo in questo meraviglioso viaggio culturale che avrà inizio in Andalusia, la culla del flamenco, iniziando dai palos più antichi, come la toná ,la soleá a quelli con influenze afrocubane come la guajira, ad incursioni più contemporanee con l’utilizzo delle percussioni. La danza e la musica rappresentano un linguaggio universale, attraverso cui si comunica e si trasmettono sentimenti ed emozioni.

Il Flamenco si può definire come una fusione indissolubile fra canto, musica e danza, un’espressione artistica dell’esistenza umana, di cui sa rappresentare gli universali dualismi di gioia e sofferenza, amore e odio, materia e spirito, vita e morte. Il maestro José Salguero sarà la nostra guida con il cante, la chitarra e le presentazioni dei diversi stili. Marta Roverato sarà l’interprete al baile e Marco Bonutto alle percussioni.

Informazioni e prenotazioni: duendarteflamenco@gmail.com

Biglietto 10 euro. Con il Contributo del Comune di Padova, Assessorato alla Cultura.

Web: https://linktr.ee/duendarte.