Un evento dedicato al corpo docente (insegnanti e dirigenti scolastici) sulle possibili soluzioni tecnologiche attuabili all’interno del PNRR Piano Scuola 4.0 per innovare la scuola italiana. Il MUSME mette in campo la propria esperienza nell’ambito di interattività, tecnologie e proposte didattiche ad alto impatto emotivo per presentare delle proposte progettuali innovative, in linea con gli obiettivi ministeriali e complete di schede didattiche per la gestione autonoma dell’intera lezione.

Partecipa all’evento presso il nostro Centro Congressi, in Via San Francesco 90 per assistere alla presentazione delle nostre soluzioni. Per iscriversi: https://www.musme.it/fondi-pnrr-per-le-scuole-un-evento-al-musme/.