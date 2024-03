Frankie’s film party: pizza, dj set funky e cinema, l'evento a Padova

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/762628202492956/

Frankie’s film party: Pizza, DJ set Funky e cinema

Appuntamento sabato 9 marzo alle ore 20 in via Giacinto Andrea Longhin, 123 a Padova.

Dettagli

In anteprima la proiezione di estratti di @frankies.way, film sul pizzaiolo calabrese che conosce tutti i segreti della pizza napoletana fatta in casa ma poi arriva Pulcinella che lo porta in tribunale, come andrà a finire?

Film a cui hanno partecipato Paolo Esposito, Pino Costalunga, Giulia Briata e altri grandissimi attori padovani

Accompagna la serata il DJ set Funky di @soultrain_sound

Viene offerta la buonissima pizza di @tenutalarmonia, con incluso il primo round di spritz del Distretto Est (calcolate il traffico)

Info web

https://www.facebook.com/events/762628202492956/

Foto articolo da evento Facebook