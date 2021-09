“Frazioni a colori”: spettacoli, sport e negozi in festa in piazza "Al Donatore" a Caselle

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 15 alle ore 19 in Piazza al Donatore a Caselle si terrà il terzo evento di animazione dell’iniziativa “Frazioni a colori”. Un pomeriggio di spettacoli, sport e negozi in festa nelle frazioni per incentivare il commercio di prossimità e per promuovere le attività del nostro territorio. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei alla Città del Santo: Passaggi sul Bacchiglione” con il contributo della Regione Veneto.

Scarica il volantino dell'iniziativa

«Il progetto “Frazioni a colori” – sottolinea il Sindaco Giovanna Rossi – ha l’obiettivo di incentivare il commercio locale promuovendo le attività economiche della nostra Città. Con questo momento di festa e spettacolo in piazza si vuole offrire ai Cittadini di Caselle e non solo l’opportunità di conoscere i negozi del territorio e di ottenere dei buoni sconto o buoni acquisto da utilizzare “sotto casa”. L’idea è quella di caratterizzare le nostre frazioni personalizzando le vetrine dei negozi con oggetti e decorazioni nei cinque diversi colori assegnati ad ognuna. Invitiamo tutti a partecipare alla votazione del negozio preferito inviando la foto scattata nello stesso e concorrendo all’ottenimento dei buoni sconto o buoni acquisto da utilizzare a Selvazzano. In un momento così delicato e ancora difficile per l’economia l’Amministrazione Comunale sta sostenendo queste piccole grandi iniziative per valorizzare e promuovere le attività commerciali Selvazzanesi che tanto possono offrire ai nostri Cittadini sia per la qualità che per la vasta scelta dei prodotti. Visto il grande successo dell’iniziativa a San Domenico e a Tencarola mi auguro che anche a Caselle ci sia una gran partecipazione ed entusiasmo».

Per la promozione dei contest gli hashtag da utilizzare sono: #quartieriacolori #shoppingsottocasa #selvazzanoshopping

Per informazioni

366.5736224

Programma evento di sabato 2 ottobre dalle ore 15 alle ore 19 in piazza al Donatore a Caselle

15 - 17 Sculture vegetali di Manuel Baraldo Trattoria 7 Teste Pizza Concept

di Manuel Baraldo 15.30 Magichiamo insieme

Bambini, MAGA GAIA vi aspetta per stupirvi e a divertirvi con le sue strabilianti magie. Per farle riuscire tutte... ha bisogno di voi!

Bambini, vi aspetta per stupirvi e a divertirvi con le sue strabilianti magie. Per farle riuscire tutte... ha bisogno di voi! 16.20 Saluto dell'Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro

della Città di Selvazzano Dentro 16.30 Esibizione di Cup Song con i bambini della Scuola Primaria Benedetto Marcello accompagnati dalla maestra Marinella.

con i bambini della Scuola Primaria Benedetto Marcello accompagnati dalla maestra Marinella. 17 Spettacolo di danza a cura della compagnia Vivere il Balletto

a cura della compagnia 17.45 Hip Hop, Yoga e Fitness con ASD B-Twin

con 18.15 Musica con Stage One

Per tutta la giornata saranno presenti:

Caricature dal vivo!! Il caricaturista Gianmaria Bozzolan omaggerà i visitatori con simpatiche caricature personalizzate

Il caricaturista omaggerà i visitatori con simpatiche caricature personalizzate Street Hair per grandi e piccoli a cura di Atmosfera Color Gourmet Parrucchiere Unisex

per grandi e piccoli a cura di Punto informativo di Masterfest e Vivere il Balletto

e Alla scoperta del mondo materno e infantile con Giulia Mincato : ginnastica, yoga e acquaticità in gravidanza e neonatale

con : ginnastica, yoga e acquaticità in gravidanza e neonatale Punto somministrazione presso Il Centro Parrocchiale

Saranno in distribuzione, in occasione della festa, 3 buoni taglio gratuiti per bambino 0-10 anni offerti da C. Gioko Parrucchieri - Via Meucci, 2 - T. 049.8977640

Offrono particolari sconti e proposte:

Le Donne - Via Brentella, 29 - Tel. 049.635606

Masterfest - Via S. Antonio, 2 - Cell. 351.0306291

È garantito e richiesto il rispetto dei protocolli Anti-Covid 19 su distanziamento tra le persone e l'utilizzo dei dispositivi volti alla prevenzione del contagio.

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=878&area=H

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...