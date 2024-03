Orario non disponibile

Sabato mattina nel segno del gelato a “km zero” al Mercato di Campagna Amica di Tencarola, località di Selvazzano, in occasione della Giornata Europea del gelato artigianale. I prodotti freschi e di stagione del territorio saranno gli ingredienti delle specialità proposte dai mastri gelatieri per l’occasione. In particolare ci saranno i gelati firmati da Massimo Allibardi della gelateria “Antiche Tentazioni” di Selvazzano, la prima gelateria certificata a “km zero”, che al mercato di Campagna Amica propone una selezione di gusti e specialità con una particolare attenzione ai prodotti del territorio.

A Selvazzano infatti anche quest’anno si è celebrata su iniziativa dell’Amministrazione Comunale la “Giornata europea del gelato artigianale”, con numerose iniziative fra cui la speciale degustazione al mercato contadino proposta con Coldiretti Padova. Il maestro gelatiere Massimo Allibardi è abituato a lavorare con la materia prima del territorio ed esaltare al meglio i tanti prodotti dell’agricoltura di qualità in gusti che incontrano sempre l’interesse di piccoli e grandi. A Selvazzano anche per questa iniziativa propone le sue specialità insieme ai colleghi delle gelaterie del paese: Diego Marcato di Soleluna e Filippo Mazzaro di Nice.

Foto articolo da comunicato stampa - Nella foto i maestri gelatai di Selvazzano: Diego Marcato, Massimo Allibardi e Filippo Mazzaro